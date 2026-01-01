Nike Diamond Standout MCS Baseballschuh

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Schalte hoch in den fünften Gang und gib mit dem Nike Diamond Standout ordentlich Gas. Unser schnellster Schuh macht dank seines reaktionsschnellen Air Zoom-Elements im Vorfuß und des minimalistischen Designs auf dem Spielfeld mächtig von sich reden. Er ist leicht, markant und wurde entwickelt, um mit ihm eine neue Dimension der Geschwindigkeit zu erreichen.

Tritt aufs Gas

Ein großes Air Zoom-Element im Vorfuß sorgt für eine reaktionsfreudige Dämpfung und einen schnellen Antritt.

Für deine Moves

Eine brandneue geteilte Platte bietet Flexibilität und leichtgewichtige Geschwindigkeit für schnelle Bewegungen. Eine externe, kleinere Mittelfußplatte sorgt für Stabilität bei schnellsten multidirektionalen Bewegungen.

Bequemes Laufgefühl

Die Mittelsohle besteht aus Cushlon, das rundum Komfort bietet. Wir haben auch die Höhe der Mittelsohle reduziert, um ein besseres Bodengefühl und einen schnelleren Antritt zu ermöglichen.