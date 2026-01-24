Nike Air Windrunner Trainingsjacke für Herren

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recycelten Fasern
Sportlicher Style im neuen Look für den Alltag. Diese Trainingsjacke besteht aus wasserabweisendem, gewebtem Taftgewebe sowie einem Netzfutter und ist mit gewebten Paspeln versehen, die in unser ikonisches Windrunner-Design geformt sind. Sie ist besonders weit geschnitten und hat eine moderne Passform.
Nike Air
Sportlicher Style im neuen Look für den Alltag. Diese Trainingsjacke besteht aus wasserabweisendem, gewebtem Taftgewebe sowie einem Netzfutter und ist mit gewebten Paspeln versehen, die in unser ikonisches Windrunner-Design geformt sind. Sie ist besonders weit geschnitten und hat eine moderne Passform.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Nike Air