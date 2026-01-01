Nike Air Huarache By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Huarache By You

149,99 €

Hast du deinen Fuß heute schon umarmt? Hör nicht auf. Bring deine Wohlfühl-Vibes in die Welt mit einer personalisierbaren Variante der unglaublich bequemen Ikone. Entscheide dich für weiches, geschmeidiges Wildleder mit einem Retro-Vibe oder verleih ihm ein zeitloses Finish durch perfekt aussehendes Leder. Wähle aus einer Reihe von Varsity-Farben, die für einen klassischen Look sorgen. Runde dein Design mit einer Geschichte auf dem Zungen-Patch ab. Wie auch immer du dich entscheidest, das Design fühlt sich gut an und sieht gut aus. Dein personalisierter Air Huarache – Style für deine Füße.Wir empfehlen dir, eine halbe Nummer größer als die übliche Größe zu bestellen, um die beste Passform zu erhalten.

Womit rundest du dein Obermaterial ab? Wähle zwischen hochwertigem Wildleder oder Leder, um das elastische Obermaterial, das sich an deinen Fuß anschmiegt, zu ergänzen. Varsity-Farbgebung Wie heißt deine Schule? Hast du ein Lieblingsteam oder einen speziellen Farbton? Wähle aus einer Reihe von Varsity-Farben und erhelle die Welt. PERSONALISIERE DEIN MODELL Mit einer personalisierten Nachricht kannst du einen Teil deiner Story erzählen. Wähle bis zu fünf Zeichen (Zahlen 0–9 und Buchstaben A–Z sowie einige Symbole), die du auf das Zungenpatch sticken kannst. Oder behalte den klassischen Look des originalen Huarache-Emblems bei.

Weitere Vorteile Das elastische Obermaterial, das von Wasserski inspiriert wurde, umschließt deinen Fuß für ein unglaubliches Tragegefühl.

Die Nike Air-Dämpfung wurde ursprünglich für Performance beim Laufen entwickelt und gewährleistet lang anhaltenden Tragekomfort.

Die Ferse mit Cage sorgt für Halt und passt zur verlängerten Zunge, um den 90er-Look, den du so liebst, zu behalten.

Der gepolsterte Innenschuh dehnt sich mit deinem Fuß und sorgt so für eine individuelle Passform.

Nike By You Details Unsere Member sind einzigartig, und deine Schuhe sind es auch. Jedes Paar wird sorgfältig von Hand gefertigt. Das Warten lohnt sich.

Deine Initialen? Ein Spitzname? Oder etwas Ähnliches, das für dich steht. Personalisiere deinen Schuh mit einer individuellen Beschriftung. Außerdem steht dein Name auf dem Karton.

Mit unserem 3D-Builder kannst du sehen, wie deine Kreation beim Experimentieren mit allen möglichen Designoptionen zum Leben erweckt wird.

Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color/Multi-Color

Style: FD9781-900