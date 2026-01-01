Zurück zur SucheNike Factory Store - FarmingtonGeschlossen • Öffnet um 12:00210 North Station ParkwayFarmington, UT, 84025-2881, US8014515492WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - Sa: 10:00 - 21:00So: 12:00 - 18:00ServicesBestellung zur AbholungKaufe deine Lieblings-Styles online und hol sie im Store ab.Member haben mehr Vorteile.Neue Member erhalten 15 % Rabatt auf den ersten Kauf im Store* und alle Member Rewards. *Es gelten Ausnahmen.Nike ExpertsLass dich von unserem Expertenteam in Sekundenschnelle zu allen Fragen rund um die Themen Sport und Style beraten.Shoppingvorteile für MemberAls Member erwarten dich 60 Tage Praxistest und Rücksendung ohne Beleg für alle Artikel.Sale in den Nike Factory StoresDie Styles und Angebote, die du im Nike Factory Store findest, gibt es jetzt auch online.Sale in den Nike Factory StoresStores in der NäheStore-VerzeichnisNike Factory Store - West JordanJordan Landing3736 W Center Park Dr.#120West Jordan, UT, 84084-5534, USGeschlossen • Öffnet um 11:00Nike Factory Store - Park CityJunction Commons6699 N Landmark Dr. #L-100Park City, UT, 84098-4529, USGeschlossen • Öffnet um 11:00Nike Mountain View Village13348 Teal Ridge Way Suite N-140Riverton, UT, 84096-0000, USGeschlossen • Öffnet um 12:00