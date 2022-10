Der erste Schuh von Nike, den du ohne Hände anziehen kannst: Go FlyEase

Gute Innovationen sind die Antwort auf die Frage: Warum kompliziert, wenn's auch einfach geht? Der Nike Go FlyEase funktioniert, weil das Tensioner-Band und das flexible, aber doch stabile Fersenelement den Schuh in der Einstiegsposition halten. Schlüpf einfach in das "Diving Board" und lass den Schuh dann in seiner Position "einrasten". Stell dich zum Ausziehen auf den "Kickstand" an der Ferse. So einfach ist das!