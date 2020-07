Trainingstipps, die jedem Läufer helfen

Was ist der schnellste Weg, um aus einem Lieblingslied den meistgehassten Song aller Zeiten zu machen? Spiel ihn einfach immer, immer und immer wieder.



Das Gleiche gilt fürs Laufen, ist Chris Bennett, Nike Running Global Head Coach, überzeugt. "Wenn du jeden Tag dieselben 5 km läufst, wo bleibt da der Spaß?" fragt er. "Der einzige Erfolg lautet: "Ich bin wieder meine Runde gelaufen." Bring auf jede erdenkliche Weise Abwechslung in deinen Lauf. Das ist wichtig, um motiviert bei der Sache zu bleiben." Und Derek Samuel, ausgebildeter Physiotherapeut und Mitglied des Nike Performance Council, ist überzeugt, dass du durch Abwechslung auch ein besserer Läufer wirst.



"Wenn du nach neuen Impulsen suchst, mach zum Beispiel kleinere Schritte und beobachte, ob sich das besser anfühlt", schlägt Samuel vor. "Oder versuch bei den Schritten nicht so zu springen. Dein Kopf sollte sich nicht mehr als 4 bis 6 Zentimeter auf und ab bewegen." Durch diese kleinen Änderungen fühlt sich das Laufen besser an, verspricht er. Und dann läufst du auch häufiger.



Vor allem hilft ein abwechslungsreiches Training aber, die Muskeln und den Kopf auf unterschiedliche Weise zu fordern, erklärt Dr. Brett Kirby, Leistungsforscher beim Nike Sport Research Lab. "Wenn wir jeden Tag nur Hotdogs äßen, würden wir unserem Körper all die anderen Nährstoffe auf der Welt vorenthalten", so Kirby. "Um insgesamt gesünder zu laufen, musst du deinem Körper die unterschiedlichsten Reize bieten."