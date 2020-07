Trained Podcast: Kleine Gewohnheiten, große Veränderungen

Herausragende Leistung ist nicht angeboren, sie muss antrainiert werden. Der Nike Podcast "Trained" befasst sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der ganzheitlichen Fitness, damit du ein besserer Trainer und Athlet wirst. Schalte ein und erfahre von Experten aus der Fitnessbranche mehr über die neuesten Innovationen, Erkenntnisse und Trends.



Um das Beste aus dir herauszuholen, brauchst du kleine, nachhaltige Veränderungen. Das rät der Verhaltensforscher, Leiter des Stanford Behavior Design Lab und Bestsellerautor von "Tiny Habits: The Small Changes that Change Everything", BJ Fogg. In der heutigen Folge erhält Ryan einen Einblick in die Forschungsarbeit, die Fallstudien und den Ansatz zu Verhaltensänderungen von BJ. Dabei entdeckt er, wie BJs "Tiny Habits"-Methode nicht nur das Training verändern, sondern insgesamt zu mehr Zufriedenheit führen kann.