Sportpsychologe Graham Betchart: Das Leben im Hier und Jetzt

Ob im Sport oder im Leben: Manchmal leben wir in der Vergangenheit oder machen uns Gedanken über etwas, was noch gar nicht passiert ist. Autor, Sportpsychologe und Mental-Performance-Coach Graham Betchart, der einige der besten Spieler der NBA trainiert hat, weiß: Die Fähigkeit, im Moment zu bleiben, unterscheidet die Besten von den Guten. In dieser Folge von "Trained" unterhält sich Betchart mit Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty darüber, dass wir nicht nur unseren Körper trainieren sollten, um stärker, schneller und reaktionsfreudiger zu werden, sondern auch unseren Geist, um immer wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Er erklärt uns ein paar einfache Meditationstechniken, die wir alle nutzen können, um unsere Mitte zu finden, verrät uns, auf welche Statistik es einzig und allein ankommt, und erläutert, warum wir erst erfolgreich werden, wenn wir aufhören, erfolgreich sein zu wollen.