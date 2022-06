Einige Untersuchungen haben gezeigt, dass bestimmte Chemikalien mit der Zeit ins Wasser übergehen können, wenn du Einweg-Wasserflaschen aus Kunststoff wiederverwendest. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass diese gesundheitsschädlich sind.

Allerdings sind Risse in der Flasche, die durch Abnutzung entstanden sind, die perfekten Stellen, an denen sich Bakterien ansiedeln können. Einweg-Wasserflaschen halten auch nicht ewig und landen irgendwann auf einer Mülldeponie. Daher ist es besser, in eine wiederverwendbare Wasserflasche zu investieren, die später recycelt werden kann. Wenn du lieber eine Einweg-Wasserflasche aus Kunststoff verwendest, dann wasche sie am besten vor jedem Nachfüllen mit warmem Wasser und Seife aus.