Skateboarden für Anfänger:innen

Skateboarding erfordert Übung, Koordination und Balance. Aber der Sport macht auch unglaublich viel Spaß und ist aufregend – und es lohnt sich, ihn selbst als Erwachsene:r zu lernen, sagt Joe Eberling, Gründer von The U.S. Skateboard Education Association und USSEA-zertifizierter Skateboarding-Coach.

Man kann ihn ähnlich wie andere Sportarten erlernen, erklärt er. "Das Alter stellt kein Hindernis dar. Die körperlichen Fähigkeiten für Skateboarding – Stehen, Balancieren und sich vom Boden abstoßen – ähneln denen, die für Sportarten wie Schlittschuhlaufen und Inlineskaten benötigt werden. Auch Letztere können von Erwachsenen jeden Alters erlernt werden."

Eberling sagt, dass sich Neulinge das Skateboarding am besten von einem zertifizierten Coach oder einem Skateboard-Profi beibringen lassen, sie die Grundlagen aber auch selbst erlernen können – vorausgesetzt, sie haben das richtige Equipment und das Skaten ist dort auch erlaubt. (In einigen US-Bundesstaaten ist beispielsweise das Skaten in bestimmten Bereichen verboten. Beachte also die Gesetze deiner Region, bevor du loslegst.)

Und auch wenn du noch nicht mit dem Skateboard durch die Lüfte fliegst, ist es wichtig, dir vorher die richtige Schutzausrüstung zuzulegen. Dazu gehören ein Helm, Knie- und Ellbogenschutz sowie Handgelenkschoner. Lies weiter, wenn du erfahren möchtest, wie du mit dem Skaten beginnst und worauf du beim Equipment achten solltest.