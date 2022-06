Physiotherapeutin für Beckenbodenbehandlung Ann Nwabuebo zum Thema Beckenboden

Wie so viele Menschen, die Probleme mit dem Beckenboden haben, lebte auch Ann Nwabuebo, DPT, jahrelang unwissentlich mit ihren Beschwerden. Erst als eine Physiotherapeutin ihre Symptome wie Schmerzen und häufiges Wasserlassen als untypisch bezeichnete, wurde ihr bewusst, dass sie behandelbar waren. Schon nach wenigen Sitzungen spürte Dr. Ann eine Verbesserung – und wurde Rehabilitationstherapeutin mit Schwerpunkt Beckenboden, um anderen mit den gleichen Problemen zu helfen. In dieser Folge spricht die Gründerin und Geschäftsführerin von Body Connect Physical Therapy mit Moderatorin Jaclyn Byrer über das Stigma eines schwachen Beckenbodens, bietet Strategien zur Vorbeugung von Beschwerden an und erklärt, wann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Mit ihren Übungen zur Kräftigung der Beckenbodenmuskeln hilft sie Menschen jeden Geschlechts und aller Fitnesslevels sowie Schwangeren und frischgebackenen Müttern, dass ein dysfunktionaler Beckenboden sie nicht in ihrem Alltag einschränkt.