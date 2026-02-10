Der Release des Air Force 3 von Nike und Nigo vereint College-Homecoming und Pop-Kultur

"Nigo [bringt] so viel Tiefgang in jedes kreative Element. Dadurch konnten wir seine Vision wiederum sehr spielerisch umsetzen", sagt Leo Sandino-Taylor, VP, Global Energy Marketing bei Nike. "Er ist wirklich Meister seiner Kunst."

Die Nike x Nigo-Modelle verleihen dem beliebten Sneaker Popkultur-Referenzen, die für den Designer von persönlicher Bedeutung sind und seine Kreationen im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere beeinflusst haben.

Nigo ist ein vielseitiger Kreativer, dessen Vision, Kuratierung und Ästhetik mehrere Generationen ansprechen. Er ist für seine modernen Laufsteg-Designs genauso bekannt wie für seine frühen Arbeiten, als er sich Anfang der 1990er Jahre in der Streetwear-Szene Tokios einen Namen machte.

Mit diesem neuesten Release liefert er jetzt eine letzte Neuinterpretation des Schuhs, der schon seit Langem ein persönlicher Favorit des Designers ist. "Der AF3 war wie ein vielschichtiges Meisterwerk, das mir damals schon sehr gefiel", sagt Nigo. "Bei meiner ersten Zusammenarbeit mit Nike wollte ich alle an dieses faszinierende Stück erinnern."