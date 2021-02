Die Schwestern Naomi und Mari Osaka sprechen über ihre Beziehung

Als Kinder und Jugendliche vertieften die gemeinsame Liebe zum Tennis und der Wettkampf auf dem Platz die Beziehung zwischen Naomi Osaka und ihrer älteren Schwester Mari. Zunächst bei Matches, in denen sie gegeneinander spielten, und später dann, als sie gegen andere Gegnerinnen antraten, erzählt Naomi.



"Meine Schwester ist eine treibende Kraft für mich", berichtet die 23-jährige Naomi. "Als ich klein war, hat Mari jeden Tag gegen mich gewonnen. Das hat meinen Wettkampfgeist sehr geprägt und dafür gesorgt, dass ich immer alle meine Spiele gewinnen will."



Wie viele von uns haben die beiden Schwestern in diesem Jahr noch mehr Zeit miteinander verbracht. Nachdem die Tennisturniere ausgesetzt wurden, haben sie Möglichkeiten gefunden, zu Hause zu trainieren und auch gemeinsam an kreativen Projekten zu arbeiten.



"Sie übernimmt tatsächlich viel mehr Verantwortung, als ich gedacht hätte", erzählt Mari, 24 Jahre alt. "Ich sehe sie immer als meine kleine Schwester, aber eigentlich ist sie eine richtige Geschäftsfrau."



In diesem Video erzählen die Tennisprofis, was diese Zeit für ihre Beziehung bedeutet hat und wie sie auch abseits des Platzes immer mehr übereinander lernen.