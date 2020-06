Die richtigen Atemtechniken zur Steigerung der Laufleistung

Wir zeigen dir, was tief durchatmen wirklich bedeutet – und wie es dir zum kraftvolleren und längeren Laufen verhelfen kann.

Wer denkt beim Laufen schon bewusst ans Atmen? Dabei kann es deine Schnelligkeit und Ausdauer erheblich beeinflussen. Hier erfährst du, was du bei der tiefen Atmung in den Bauch – der sogenannten Zwerchfellatmung – beachten musst, damit dir das Atmen beim Sport (und auch sonst) leichter fällt.



Einatmen, ausatmen und noch einmal von vorn. Das machen wir ganz automatisch, jeden Tag, rund um die Uhr. Doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser unterbewusst ablaufende Prozess nicht unbedingt der effektivste für deine Leistung bzw. Gesundheit ist.



"Das Problem liegt darin, dass wir nicht wirklich wissen, was mit 'tief einatmen' oder 'tief Luft holen' gemeint ist", sagt Dr. Belisa Vranich, klinische Psychologin und Autorin von Breathing for Warriors. "Wir denken, dass eine gute Atmung darin besteht, unsere Brust mit Luft aufzuplustern."



Beim Atmen in die Brust wird laut Dr. Vranich jedoch nur ein kleiner Teil der Lunge mit Luft gefüllt. Man müsse folglich schneller atmen, um ausreichend Sauerstoff in den Körper zu bekommen. Das ist beim Laufen aber alles andere als gut. "Wenn der Atem schnell und flach wird, bedeutet das, dass nicht genug Sauerstoff zu den Muskeln gelangt. Unser Instinkt sagt uns dann, mehr zu atmen, wodurch der Atem aber noch flacher wird", erklärt Chris Bennett, Global Head Coach bei Nike Running. Man bekomme also nicht ausreichend Luft und alles falle einem schwerer. Auf diese Weise hindert etwas so scheinbar Einfaches wie das Atmen das eigentliche Potential.