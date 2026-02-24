JuJu Watkins hat gerade ihre erste Nike Schuh-Collab mit LeBron James gelauncht

JuJu Watkins hat gerade ihre erste Nike Schuh-Collab mit LeBron James auf den Markt gebracht
Produktneuheiten
Dies ist der erste LeBron NXXT Gen-Sneaker im Signature-Stil der Basketballerin.
- Der LeBron NXXT Gen by JuJu wurde von Basketball-Phänomen JuJu Watkins und dem legendären LeBron James gemeinsam entwickelt.
- Der Schuh ist auf Tragekomfort und Strapazierfähigkeit ausgelegt und verfügt über reaktionsfreudige Funktionen, die schnelle Bewegung auf dem Court unterstützen.
- Der LeBron NXXT Gen by JuJu besticht durch die markante, auffällige Farbgebung Silver Lining.
- Der Schuh ist ab Sommer 2026 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Es ist kein Geheimnis, dass JuJu Watkins ein Basketball-Phänomen ist. Sie begann ihre College-Karriere als die beste Freshman-Spielerin der Geschichte des Landes und hat genauso stark weitergemacht. Die Gewinnerin der ersten All-American- und Naismith-Trophäe erweitert jetzt ihre Sammlung: Sie ist die erste Athletin, die einen Basketballschuh auf der NXXT Gen-Plattform von LeBron James mitgestaltet.
Der LeBron NXXT Gen by JuJu stützt sich auf die Expertise des USC-Stars auf dem Court, mit charakteristischen Akzenten, die ihren einzigartigen Stil zeigen und gleichzeitig eine Hommage an ihre Geschichte sind. "Mit LeBron zusammenzuarbeiten, um gemeinsam etwas Neues zu schaffen, ist einfach verrückt", sagt JuJu. "Ein Schuh, der auf mein Spiel und meine Story zugeschnitten ist. Etwas zu gestalten, das man mit der nächsten Generation von Basketballer:innen teilen kann, bedeutet mir sehr viel." JuJu schrieb auf Instagram auch, dass sie "mehr als gesegnet" sei, mit ihm zusammenzuarbeiten.
JuJu hat mit den Designern von Nike Basketball zusammengearbeitet, um einen Schuh zu entwickeln, der ihren Geschmack widerspiegelt und gleichzeitig auf Tragekomfort, Dämpfung und Strapazierfähigkeit für Sportler:innen ausgerichtet ist. Der Schuh wurde für den Court entwickelt und verfügt über spezielle Funktionen, die alle Elemente des Spiels unterstützen, für die JuJu bekannt ist.
Dieser Sneaker verfügt über eine durchgehende Mittelsohle aus Nike React-Schaumstoff für ein weiches, reaktionsfreudiges Laufgefühl mit viel Energierückgabe. Diese Reaktionsfähigkeit unterstützt Sportler:innen bei schnellen Bewegungen auf dem Court. Der Schuh verfügt außerdem über Nike Air-Zoom-Elemente am Vorfuß für zusätzliche Sprungkraft, egal ob du den Ball führst oder ihn dir erarbeitest.
Das Design unterstreicht JuJus einzigartigen Stil und ihre Liebe zum Detail mit einem funkelnden Nike Swoosh, breiten 16-mm-Schnürsenkeln und einem gesteppten Blumenmuster auf dem Innenkragen und der Lasche. Auf der Rückseite der Lasche befindet sich außerdem eine "By JuJu"-Zeichnung.
Der Schuh kommt in der Farbgebung Silver Lining auf den Markt, einer markanten Mischung aus Metallic-Tönen, die das Licht einfangen, damit du auf dem Court nicht zu übersehen bist. Weitere Farbgebungen, die JuJus Heimatviertel Watts in Los Angeles und ihr neues Zuhause an der University of Southern California würdigen, sind in Arbeit.
LeBron nennt JuJu eine "großartige Botschafterin des heutigen Spiels" und fügt hinzu, dass "dieser Schuh ihr ein weiteres Werkzeug an die Hand gibt, um ihren eigenen Weg auf und neben dem Court zu gehen".
Der LeBron NXXT Gen by JuJu ist ab Sommer 2026 in der Farbgebung Silver Lining auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
FAQ zum LeBron NXXT Gen by JuJu
Wann kommt der LeBron NXXT Gen by JuJu auf den Markt?
Der LeBron NXXT Gen by JuJu ist ab Sommer 2026 auf nike.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.
Ist der LeBron NXXT Gen by JuJu ein Basketballschuh?
Ja. Der LeBron NXXT Gen by JuJu wurde für das Spiel auf dem Court entwickelt. Der Sneaker verfügt über Elemente, die für Energierückgabe, Sprungkraft und Reaktionsfähigkeit sorgen, um dein Spiel zu unterstützen.
Hat JuJu Watkins den LeBron NXXT Gen by JuJu entworfen?
Ja. JuJu Watkins hat den LeBron NXXT Gen by JuJu gemeinsam mit LeBron James und den Designern von Nike Basketball entwickelt. Der Schuh verfügt über einzigartige Details wie einen funkelnden Nike Swoosh, breite Schnürsenkel und ein Blumenmuster auf dem Innenkragen.