Hands On: So führt man ein Farbtagebuch

"Man sagt, dass Farben eine ganz eigene Sprache sprechen", so Jaana Beidler. "Eine Sprache, die ohne Worte auskommt, intuitiv und tief mit uns verbunden ist und viele Emotionen trägt."



Farben sind eine Sprache, die Jaana als Nike Senior Director of Color Design fließend spricht und mit ihrem eingespielten Team auch weiterhin sprechen wollte, als sie die Pandemie dazu zwang, von zu Hause aus zu arbeiten. Nachdem sie gelesen hatte, dass das Führen eines Tagebuchs Menschen oft dabei hilft, schwierige Zeiten und Krisenmomente zu verarbeiten, hatte Jaana die Idee, dasselbe zu tun. Nur wollte sie dem Ganzen einen persönlichen Touch geben.



"Mir zumindest fehlen oft die richtigen Worte. Ich denke in Farben", so Jaana. "Es erschien mir also sinnvoller, anstatt eines normalen Tagebuchs ein Farbtagebuch [zu führen]." Und so lud Jaana ihre Teammitglieder dazu ein, Bilder festzuhalten, die ihnen im Alltag auffielen. Zu Hause und in ihrer Umgebung erkannten sie allmählich die subtile Schönheit in alltäglichen Details: Gut sichtbare Verkehrsschilder, die sich vor der Naturkulisse abheben; eine schöne pinke Blume, die im Laufe von ein paar Tagen verwelkt; die leuchtenden Blau- und Grüntöne von Tennis- und Fußballplätzen, die leer und ungenutzt sind – und vieles mehr.



Sieh dir das Video oben an, um zu erfahren, was Jaana und andere Nike Designerinnen über das Führen von Farbtagebüchern zu sagen haben und welche mentalen und emotionalen Vorteile diese kreative Gewohnheit mit sich bringen kann. Unten findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, Beispieleinträge des Teams und eine Vorlage, die dir hilft, dein eigenes Farbtagebuch zu erstellen.