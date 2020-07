5 Tipps, um Gesundheit zur Gewohnheit zu machen

5. Tipp: Ausrutscher gehören dazu.



Darum funktioniert's: Fehlschläge und Ausrutscher gehören bei Veränderungen einfach mit dazu. Wir sind schließlich alle nur Menschen! Ryan Flaherty, Senior Director of Performance bei Nike, empfiehlt hierfür das "Was soll's, dann halt"- Prinzip, mit dem auch seine Profiathleten arbeiten: "Ich habe zum Mittagessen Pommes gegessen. Was soll's! Dann halt Salat zum Abendessen." oder "Ich hab heute Morgen mein Training verpasst. Was soll's! Dann halt morgen früh umso intensiver trainieren."



"Mit der 'Was soll's – dann halt'-Mentalität bist du ganz schnell wieder auf dem richtigen Weg und sorgst dafür, dass aus einem Missgeschick kein Scheitern wird", erklärt Flaherty. "Sie gibt dir die Sicherheit, dass du die Kontrolle behältst und die Zukunft ändern kannst." Außerdem stehst du so nicht mehr unter diesem Perfektionsdruck, der dich schnell in eine Abwärtsspirale ziehen kann, und du bist schneller wieder auf dem Weg zu deinem Ziel.



Denk daran: Gewohnheiten entstehen durch Regelmäßigkeit, nicht durch Perfektion. Versuch es mit unseren Tipps, um dauerhafte Gewohnheiten zu entwickeln. Und wenn es mal nicht so läuft, erinnere dich an die "Was soll's – dann halt"-Strategie. Dann erreichst du deine Ziele!