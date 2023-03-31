American Football 101: Grundlagen des Spiels

Worum geht es beim American Football? Eigentlich ganz einfach: mehr Punkte zu erzielen als das andere Team. Beim American Football erzielen Spieler:innen Punkte, indem sie den Ball über die Goal Line in der Endzone bringen. Dazu werfen und fangen sie den Ball, laufen mit ihm oder kicken ihn für ein Field Goal zwischen die Pfosten.

Ein normales Feld für American Football ist 120 Yards (110 Meter) lang, hat eine rechteckige Form und kann aus Gras oder Turf bestehen. Das Spielfeld ist etwas mehr als 50 Yards (45 Meter) breit und 100 Yards (92 Meter) lang, wobei es auf jeder Seite Endzonen mit 10 Yards (9,10 Meter) gibt. Diese Endzonen sind die Bereiche zum Erzielen von Punkten und beide Teams versuchen, den Ball dorthin zu bringen (durch Laufen oder Fangen).

Hinter jeder Endzone befinden sich Feldtorpfosten, durch die das Team durch Kicken Field Goals erzielen kann (mehr dazu weiter unten). Die Goal Line ist die Linie auf dem Feld, die das Spielfeld von der Endzone trennt.

"Wenn der Football durch einen Wurf oder einen Lauf über die Goal Line kommt, bringt das sechs Punkte und wird als Touchdown bezeichnet", sagt Colton Korn, Director of Player Personnel an der Liberty University, einem Programm der Division I der National Collegiate Athletics Association (NCAA) in Lynchburg, Virginia. Division I ist laut Definition der NCAA die höchste Spielklasse im amerikanischen Collegesport.

"Nach einem Touchdown kannst du einen Zusatzpunkt oder eine Two-Point-Conversion erzielen, indem du erneut einen Touchdown erreichst, aber von der 3-Yard-Linie aus", erklärt Korn.

Hinweis: In der National Football League werden Two-Point-Conversions von der 2-Yard-Linie und Zusatzpunkte von der 15-Yard-Linie aus erzielt.

Wenn ein Team in vier Downs keinen Touchdown erzielen kann (mehr dazu unten), kann es beim vierten Down ein Field Goal durch die Pfosten erzielen, was ihm drei Punkte einbringt. "Jeder Kick muss zwischen die Uprights gehen, damit Punkte erzielt werden können", sagt Korn.

Ein Team kann außerdem Punkte erzielen (in der Defense), wenn ihm bei einer/m Spieler:in des anderen Teams ein erfolgreiches Tackling in deren Endzone gelingt. Wenn die Offense Ballbesitz hat und in ihrer eigenen Endzone durch ein Tackling gestoppt wird, gilt dies als Safety und das Team in der Defense erhält zwei Punkte.