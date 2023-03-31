American Football 101: Grundlagen des Spiels

American Football von A bis Z: Grundlagen des Spiels
Sport und Bewegung
In diesem Guide zum Einstieg in American Football erfährst du etwas über die Grundlagen des Spiels, von den ersten Downs bis hin zu Extrapunkten.
Es ist sehr interessant, beim American Football zuzuschauen oder es selbst zu spielen, auch wenn die Begriffe und Regeln am Anfang vielleicht etwas verwirrend sind. Hier werden die Ziele, Positionen und Regeln sowie die Punktvergabe und der zeitliche Ablauf des Spiels beschrieben, damit du American Football richtig verstehen kannst.
Punktvergabe beim American Football
Worum geht es beim American Football? Eigentlich ganz einfach: mehr Punkte zu erzielen als das andere Team. Beim American Football erzielen Spieler:innen Punkte, indem sie den Ball über die Goal Line in der Endzone bringen. Dazu werfen und fangen sie den Ball, laufen mit ihm oder kicken ihn für ein Field Goal zwischen die Pfosten.
Ein normales Feld für American Football ist 120 Yards (110 Meter) lang, hat eine rechteckige Form und kann aus Gras oder Turf bestehen. Das Spielfeld ist etwas mehr als 50 Yards (45 Meter) breit und 100 Yards (92 Meter) lang, wobei es auf jeder Seite Endzonen mit 10 Yards (9,10 Meter) gibt. Diese Endzonen sind die Bereiche zum Erzielen von Punkten und beide Teams versuchen, den Ball dorthin zu bringen (durch Laufen oder Fangen).
Hinter jeder Endzone befinden sich Feldtorpfosten, durch die das Team durch Kicken Field Goals erzielen kann (mehr dazu weiter unten). Die Goal Line ist die Linie auf dem Feld, die das Spielfeld von der Endzone trennt.
"Wenn der Football durch einen Wurf oder einen Lauf über die Goal Line kommt, bringt das sechs Punkte und wird als Touchdown bezeichnet", sagt Colton Korn, Director of Player Personnel an der Liberty University, einem Programm der Division I der National Collegiate Athletics Association (NCAA) in Lynchburg, Virginia. Division I ist laut Definition der NCAA die höchste Spielklasse im amerikanischen Collegesport.
"Nach einem Touchdown kannst du einen Zusatzpunkt oder eine Two-Point-Conversion erzielen, indem du erneut einen Touchdown erreichst, aber von der 3-Yard-Linie aus", erklärt Korn.
Hinweis: In der National Football League werden Two-Point-Conversions von der 2-Yard-Linie und Zusatzpunkte von der 15-Yard-Linie aus erzielt.
Wenn ein Team in vier Downs keinen Touchdown erzielen kann (mehr dazu unten), kann es beim vierten Down ein Field Goal durch die Pfosten erzielen, was ihm drei Punkte einbringt. "Jeder Kick muss zwischen die Uprights gehen, damit Punkte erzielt werden können", sagt Korn.
Ein Team kann außerdem Punkte erzielen (in der Defense), wenn ihm bei einer/m Spieler:in des anderen Teams ein erfolgreiches Tackling in deren Endzone gelingt. Wenn die Offense Ballbesitz hat und in ihrer eigenen Endzone durch ein Tackling gestoppt wird, gilt dies als Safety und das Team in der Defense erhält zwei Punkte.
Spielregeln
American Football beginnt mit einem Kickoff, wobei beide Teams mit einer Special Team Line auf dem Feld stehen. Das Team, das den Kickoff ausführt, spielt Defense und das andere Team spielt Offense. Das Team in der Offense fängt den Ball nach dem Kickoff und versucht, ihn so weit wie möglich über das Feld voranzubringen, bevor es von der Defense des anderen Teams gestoppt wird (durch Tacklings oder Laufen ins Aus, also "Out of Bounds"). Nach dem Kickoff kommen die Offensive und Defensive Lines beider Teams auf das Feld.
Hinweis: Das angreifende Team kann auch einen Touchback erhalten, wenn es den Ball in der Endzone erhält und mit einem "Take a Knee" für eine Unterbrechung sorgt oder der Ball über die Endzone gekickt wird. In diesem Fall beginnt die Offense automatisch ihren Angriff an der 25-Yard-Linie.
"Das offensive Team hat vier Möglichkeiten oder Spielzüge, die als "Downs" bezeichnet werden, um 10 Yards zu erreichen", sagt Korn. "Wenn die 10 Yards erreicht sind, auch wenn dies erst beim zweiten Down ist, werden die Downs zurückgesetzt und die Offense hat vier weitere Möglichkeiten, weitere 10 Yards zu erreichen.
Am Anfang jedes Spielzugs stellen sich die Teams auf beiden Seiten der Line of Scrimmage auf, also der imaginären Linie zwischen der Offense und der Defense. Der Spielzug beginnt, wenn der Center den Snap zum Quarterback ausführt. Der Quarterback kann den Ball dann für einen Laufspielzug abgeben, um Yards zu erreichen, oder ihn zu Mitspieler:innen werfen, die ihn fangen und bis zur Endzone durchlaufen.
Die Defense versucht, die Offense daran zu hindern, 10 Yards mit vier Downs zu erreichen, indem sie Ballführende mit Tacklings stoppt oder Pässe verhindert und abfängt. Die Defense kann auch so attackieren, dass die Offense den Ball durch einen Fumble verliert, ihn also fallen lässt. Dann kann die Defense den Ball selbst aufnehmen und in die Offensive gehen, indem sie bei wechselndem Ballbesitz auf ihre Endzone zuläuft und im Idealfall einen Touchdown erzielt.
"Wenn die Defense erfolgreich ist und die Offense nicht die 10 Yards erreicht, kann die Offense den Ball beim vierten Down zum anderen Team kicken oder versuchen, die restlichen Yards durch einen Spielzug mit Passen oder Laufen zu schaffen", sagt Korn. "Wenn die Offense aber versucht, die übrigen Yards beim vierten Down zu erreichen, und das nicht schafft, beginnt das andere Team mit dem Ball an dieser Position."
Eine weitere Möglichkeit für den vierten Down besteht darin, dass die Offense versucht, ein Field Goal zu erzielen, wenn sie nah genug an der Endzone für drei Punkte ist (im Unterschied zu den sechs Punkten, die es für einen Touchdown gäbe). Der Ballbesitz ändert sich nach folgenden Aktionen der Offense:
- Versuch eines Field Goals
- Nichterzielen eines ersten Downs oder Punktgewinns beim vierten Down, obwohl dies versucht wurde
- Erzielen eines Touchdowns (und Versuch, den Zusatzpunkt oder die Two-Point Conversion zu erhalten)
Das Spiel gewinnt das Team, das nach Ablauf der Spielzeit die meisten Punkte hat.
Wenn es am Ende des letzten Viertels unentschieden steht, beginnt normalerweise die Overtime. Die Regeln für die Overtime sind je nach Spielniveau und Liga unterschiedlich.
Spieldauer
Spiele im American Football haben vier Viertel, die jeweils 15 Minuten lang sind. Allerdings dauern Spiele wegen der vielen Unterbrechungen bei Timeouts, Pausen zwischen den Vierteln oder den Ballbesitzwechseln normalerweise etwa drei Stunden, wenn nicht sogar länger.
Die Zeit läuft ab dem Snap und stoppt nach verschiedenen Situationen. Dies können sein:
- Wenn ein unvollständiger Pass geworfen wird
- Wenn Punkte erzielt wurden
- Wenn ein/e Spieler:in mit Ball in den letzten zwei Minuten der ersten Hälfte oder fünf Minuten der zweiten Hälfte "Out of Bounds" läuft.
- Timeouts (Hinweis: Jedem Team stehen pro Hälfte drei Timeouts zur Verfügung)
- Penaltys
- Verletzungen
Spieler:innen
Jedes Team hat eine Defensive Line und eine Offensive Line und die Spieler:innen gehören normalerweise fest zu einer davon. Es gibt auch eine Special Teams Line, die auf das Feld geht, wenn sich der Ballbesitz ändert. Bei den Special Teams gibt es Kickoff und Kickoff Return Teams, Punt und Punt Return Teams sowie eine Field Goal Unit. Eine Line besteht aus 11 Spieler:innen, also sind jeweils 11 Spieler:innen pro Team gleichzeitig auf dem Platz.
(Verwandter Artikel: Die Positionen beim American Football: Eine Einführung)
Offensivpositionen
Offensivspieler:innen haben die Aufgabe, Punkte zu erzielen, indem sie durch Laufen, Werfen, Fangen und Passen Yards erreichen. Sie blocken auch Spieler:innen des anderen Teams, sodass der Quarterback Zeit für Spielzüge erhält.
- Offensive Line: Diese Line besteht aus den Positionen Left Tackle, Left Guard, Center, Right Guard und Right Tackle. Die Spieler:innen der Offensive Line beginnen Spielzüge an der Line of Scrimmage. Sie attackieren die Defense durch Passen und Blocken, damit der Quarterback die Möglichkeit erhält, den Ball zu werfen, oder sie laufen und blocken, damit der Running Back oder Fullback mit Ball laufen und Yards erreichen kann. Der Center führt den Snap zum Quarterback aus, um einen Spielzug zu beginnen.
- Quarterback: Diese/r Spieler:in — auch als "QB" bezeichnet — ist für die Offense zuständig. Am Anfang jedes Spielzugs führt der Center den Snap des Balls zum Quarterback aus, der versucht, zu passen, abzugeben oder mit dem Ball zu laufen, um Yards zu erreichen.
- Running Back: Diese/r Spieler:in erhält den Ball vom Quarterback und versucht, möglichst weit zu kommen, kann aber auch Spielzüge einleiten und blocken.
- Fullback: Der Fullback ist der wichtigste Blocker. Diese/r Spieler:in kann für den Quarterback und Running Back laufen und blocken, sodass diese Spieler:innen möglichst ohne Tackling Spielzüge umsetzen können.
- Wide Receiver: Wide Receiver haben die Aufgabe, Pässe zu fangen. Manchmal wird einem Wide Receiver auch der Ball übergeben und sie blocken Spieler:innen. Sie gehören meistens zu den schnellsten Spieler:innen auf dem Feld.
- Tight End: Ein Tight End ist eine Kombination aus Receiver und Offensive Lineman. Diese/r Spieler:in blockt für den Quarterback und Running Back und kann auch angespielt werden.
Defensivpositionen
Die wichtigste Aufgabe der Defense ist es, die Offense des anderen Teams daran zu hindern, Punkte zu erzielen oder mit vier Downs 10 Yards zu erreichen. Dazu versucht die Defense Spieler:innen, die den Ball haben oder fangen, mit Tacklings zu stoppen, sie fängt Pässe ab und versucht, Fumbles zu provozieren. Es ist zwar nicht ihre Hauptaufgabe, aber diese Spieler:innen können auch Touchdowns erzielen, wenn sie einen Ball abfangen (Interception) oder einen Fumble nutzen.
- Defensive Line: Die Defensive Line ist an der Line of Scrimmage gegenüber der Offensive Line des anderen Teams aufgestellt und besteht aus drei oder vier Spieler:innen, also zwei Defensive Ends und einem oder zwei Defensive Tackles. Die Defensive Line ist die erste Verteidigungslinie gegen die Offense des anderen Teams und ihre wichtigste Aufgabe ist es, Offensivspieler:innen mit Tacklings zu stoppen und daran zu hindern, Yards zu erreichen.
- Linebacker: Auf dem Feld stehen immer drei oder vier Linebacker – äußere, innere und mittlere Linebacker. Diese Spieler:innen decken die Running Backs, Tight Ends und Wide Receivers, setzen Offensive Passer unter Druck und versuchen, Ballführende per Tackling zu stoppen.
- Cornerback: Auf dem Feld stehen zwei oder vier dieser Spieler:innen. Dies sind generell die schnellsten Spieler:innen der Defense und sie decken normalerweise die Wide Receiver. Sie versuchen außerdem, Pässe zu blocken oder abzufangen oder Spieler:innen, die Pässe gefangen haben, mit Tacklings zu stoppen.
- Safety: Dies sind zwei Positionen auf dem Feld: Strong Safety und Free Safety. Sie sind die letzte Verteidigungslinie, spielen in der eigenen Hälfte, aber unterstützen auch. Sie verteidigen Pässe in die Tiefe und versuchen, Ballführende mit Tacklings zu stoppen.
Special Teams
Diese Spieler:innen sind für Kickoffs, Punts und Field Goals zuständig.
- Kicker: Diese/r Spieler:in kickt den Ball bei Kickoffs und Field Goals.
- Punter: Punter haben die Aufgabe, den Ball in Richtung der Endzone zu kicken, damit das andere Team ihn aufnehmen kann, wenn die Offense keinen neuen ersten Down erreicht.
- Kick Returner: Diese Person erhält den Ball nach dem Kickoff vom Kicker und versucht, auf dem Feld Yards zu erreichen.
- Punt Returner: Ähnlich wie der Kick Returner erhält diese/r Spieler:in den Ball vom Punter und versucht, auf dem Feld Yards zu erreichen.
- Long Snapper: Diese/r Spieler:in führt den Snap zum Kicker oder Punter über eine längere Distanz als der Center bei einem normalen Spielzug aus.
Text: Amy Schlinger