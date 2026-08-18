Mindestens 20 % recycelte Materialien

Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack (33 l)
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Match Home
Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot
Französische Nationalmannschaft 2026 Match-Heimtrikot Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Aero-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herrenschuh
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Nike Court Vision Low Next Nature
Herrenschuh
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Brasilianische Nationalmannschaft 2026 Stadion-Auswärtstrikot
Nike Dri-FIT Fußballtrikot (Herren)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
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Nike Pro
Nike Pro Shorts (Mädchen)
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Nike Pro
Shorts (Mädchen)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Replika-Fußballtrikot mit Nike Dri-FIT-Technologie (Herren)
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Replika-Fußballtrikot mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
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Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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FC Barcelona 2026/27 Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Heimspiel Nike Aero-FIT authentisches Fußballtrikot (Herren)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
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Nike Pro 365
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike Dri-FIT Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Nike
Nike Ärmelloses Dri-FIT-Trainingsoberteil für Herren
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Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Tempo Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil für Damen
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Low Top Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)
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Nike Swift Butterfly Ärmelloses Dri-FIT Laufshirt (Damen)
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Laufshorts ohne Futter für Herren (ca. 23 cm)
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Mindestens 50 % nachhaltige Materialien – Bekleidung

Diese Produkte bestehen aus mindestens 50 % Biobaumwolle, recyceltem Polyester oder einem Gemisch aus beiden Materialien. Biobaumwolle wird ohne Verwendung von synthetischen Chemikalien angebaut. Dabei wird weniger Wasser verbraucht als für konventionelle Baumwolle. Recycelter Polyester hilft, Plastikmüll zu reduzieren, und senkt die CO2-Emissionen.

Wir machen uns viele Gedanken über die Materialien, die wir verwenden, damit du unsere Produkte mit gutem Gefühl tragen kannst. Wir achten sehr genau darauf, wie die Rohstoffe für unsere Produkte angebaut, geerntet und verarbeitet werden und machen dabei keine Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen die am häufigsten verwendeten Materialien Polyester und Baumwolle. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen Plastikmüll und reduzieren unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester um ca. 30 %. Zudem werden beim Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser und Chemikalien verwendet als bei konventioneller Baumwolle. Biobaumwolle bietet dieselbe hervorragende Qualität, hat jedoch weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Erfahre mehr über Nachhaltigkeit bei Nike und darüber, wie wir an der Entwicklung verantwortungsvoller Produkte arbeiten, um die Umwelt, in der wir leben und spielen, zu schützen.