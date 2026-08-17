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Mindestens 50 % nachhaltige Materialien – Bekleidung

Diese Produkte bestehen aus mindestens 50 % Biobaumwolle, recyceltem Polyester oder einem Gemisch aus beiden Materialien. Biobaumwolle wird ohne Verwendung von synthetischen Chemikalien angebaut. Dabei wird weniger Wasser verbraucht als für konventionelle Baumwolle. Recycelter Polyester hilft, Plastikmüll zu reduzieren, und senkt die CO2-Emissionen.

Wir machen uns viele Gedanken über die Materialien, die wir verwenden, damit du unsere Produkte mit gutem Gefühl tragen kannst. Wir achten sehr genau darauf, wie die Rohstoffe für unsere Produkte angebaut, geerntet und verarbeitet werden und machen dabei keine Kompromisse. Im Mittelpunkt stehen die am häufigsten verwendeten Materialien Polyester und Baumwolle. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester leisten wir einen Beitrag im Kampf gegen Plastikmüll und reduzieren unsere CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichem Polyester um ca. 30 %. Zudem werden beim Anbau von Biobaumwolle weniger Wasser und Chemikalien verwendet als bei konventioneller Baumwolle. Biobaumwolle bietet dieselbe hervorragende Qualität, hat jedoch weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt.

Erfahre mehr über Nachhaltigkeit bei Nike und darüber, wie wir an der Entwicklung verantwortungsvoller Produkte arbeiten, um die Umwelt, in der wir leben und spielen, zu schützen.