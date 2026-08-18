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Tights & Leggings mit hohem Bund

Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
€ 114,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 44,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
€ 42,99
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
€ 54,99

Leggings mit hohem Bund: Bewegung ohne Limits

Bereit für mehr Tempo? Unsere Leggings mit hohem Bund machen es möglich. Ob draußen oder im Gym: Sie geben dir den Schutz und Halt, den du beim Erreichen deiner Ziele brauchst. Dank der superelastischen Materialien kannst du dich frei bewegen und alles geben. Aufgrund der strapazierfähigen Konstruktion sind auch tiefe Squats kein Problem, denn das Material bleibt blickdicht. Der hohe Bund sitzt sicher und bleibt auch bei intensiven Workouts zuverlässig an Ort und Stelle. Entdecke Styles mit Logobändern für einen auffälligen Look oder Modelle mit dem ikonischen Nike Swoosh an Hüften und Bündchen, die deiner Trainingsgarderobe einen besonderen Touch verleihen. Und bei unserer großen Farbauswahl findest du garantiert ein Modell, das zu dir passt.


Was darf bei anspruchsvollen Challenges nicht fehlen bei deinen Leggings? Ein hoher Bund! Kompressionsmaterial unterstützt die Durchblutung, wärmt und schützt deine Muskeln. So erholst du dich schneller und kannst dein Training effizienter gestalten. Wenn es kühl wird, greif zu langen Leggings. Steigt die Intensität, sind kurze Styles angenehm luftig. Beim Komfort musst du keine Kompromisse eingehen: Flache Nähte reduzieren selbst bei längeren Sessions die Reibung. Für ein besonders angenehmes Tragegefühl sind Leggings ohne Vordernähte die optimale Wahl – sie sitzen perfekt und sorgen für eine glatte, formschöne Passform.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Leggings mit hohem Bund von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.