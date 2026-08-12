High-Waist Sport-Leggings: mehr Stretch für bessere Leistung
Wenn es bis an deine Grenzen gehen soll, brauchst du Sportkleidung, die es auch bis ans Limit schafft. Die perfekte Wahl: unsere High-Waist Sport-Leggings. Diese Modelle unterstützen dich beim Training mit zusätzlicher Abdeckung. Hier findest du Taillenbünde mit Branding sowie strukturierte Einsätze mit integrierter Kompressionsfunktion. Sie helfen deinen Muskeln dabei, schneller zu reagieren und sich auch schneller wieder zu regenerieren. Achte zudem auf die innenliegenden Kordelzüge, die für zusätzlichen Komfort angepasst werden können. Du trainierst für zwei? Dann wähle eine High-Waist Sport-Leggings für Schwangere – das speziell konzipierte Design unterstützt dich während der gesamten Schwangerschaft mit zusätzlichem Stretch-Stoff.
Bei kühlem Wetter ist ein Modell in voller Länge optimal, um die Wärme einzuschließen, während kurze Styles an milderen Tagen ein luftiges Tragegefühl garantieren. Es soll etwas dazwischen sein? Dann greife zu unseren High-Waist Capri-Leggings. Die besonders flexiblen Stoffe dehnen sich in jede Richtung – in einer Nike Sport-Leggings mit hohem Bund hält dich also nichts davon ab, deine Ziele zu erreichen. Und damit du auch den tiefsten Squat selbstbewusst angehen kannst, bleiben unsere Designs jederzeit blickdicht und formstabil.
Freue dich auf angenehme Kühle und Trockenheit beim Workout dank unserer innovativen Dri-FIT Technologie. Diese Stoffe leiten Schweiß von der Haut ab, wo er schneller verdunstet. Das smarte, leichte Garn wird aus recycelten Plastikflaschen gewonnen – deine High-Waist Sport-Leggings trägt also dazu bei, Abfall zu reduzieren. Natürlich haben wir auch an die Details gedacht: Mit den praktischen Eingrifftaschen hast du dein Handy immer dabei, während Schlüssel oder andere kleine Essentials in der Reißverschlusstasche an der Rückseite Platz finden. Und dank der umfangreichen Farbauswahl (von neutral bis auffällig) findest du die ideale Sport-Leggings mit hohem Bund, die zu dir passt.