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High-Waist Sport-Leggings

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Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Universa
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Nike Universa
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Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One
Nike One Shorts (Damen, ca. 13 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike One
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
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NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte Cropped-Leggings mit 43 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
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Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 73,5 cm)
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Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
7/8-Leggings mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
NikeSKIMS Matte
Footsie Grip Leggings mit hohem Bund für Damen
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High-Waist Sport-Leggings: mehr Stretch für bessere Leistung

Wenn es bis an deine Grenzen gehen soll, brauchst du Sportkleidung, die es auch bis ans Limit schafft. Die perfekte Wahl: unsere High-Waist Sport-Leggings. Diese Modelle unterstützen dich beim Training mit zusätzlicher Abdeckung. Hier findest du Taillenbünde mit Branding sowie strukturierte Einsätze mit integrierter Kompressionsfunktion. Sie helfen deinen Muskeln dabei, schneller zu reagieren und sich auch schneller wieder zu regenerieren. Achte zudem auf die innenliegenden Kordelzüge, die für zusätzlichen Komfort angepasst werden können. Du trainierst für zwei? Dann wähle eine High-Waist Sport-Leggings für Schwangere – das speziell konzipierte Design unterstützt dich während der gesamten Schwangerschaft mit zusätzlichem Stretch-Stoff.


Bei kühlem Wetter ist ein Modell in voller Länge optimal, um die Wärme einzuschließen, während kurze Styles an milderen Tagen ein luftiges Tragegefühl garantieren. Es soll etwas dazwischen sein? Dann greife zu unseren High-Waist Capri-Leggings. Die besonders flexiblen Stoffe dehnen sich in jede Richtung – in einer Nike Sport-Leggings mit hohem Bund hält dich also nichts davon ab, deine Ziele zu erreichen. Und damit du auch den tiefsten Squat selbstbewusst angehen kannst, bleiben unsere Designs jederzeit blickdicht und formstabil.


Freue dich auf angenehme Kühle und Trockenheit beim Workout dank unserer innovativen Dri-FIT Technologie. Diese Stoffe leiten Schweiß von der Haut ab, wo er schneller verdunstet. Das smarte, leichte Garn wird aus recycelten Plastikflaschen gewonnen – deine High-Waist Sport-Leggings trägt also dazu bei, Abfall zu reduzieren. Natürlich haben wir auch an die Details gedacht: Mit den praktischen Eingrifftaschen hast du dein Handy immer dabei, während Schlüssel oder andere kleine Essentials in der Reißverschlusstasche an der Rückseite Platz finden. Und dank der umfangreichen Farbauswahl (von neutral bis auffällig) findest du die ideale Sport-Leggings mit hohem Bund, die zu dir passt.