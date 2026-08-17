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Leggings mit Taschen

(30)
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 69,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 89,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 59,99
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
€ 27,99
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
€ 59,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
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Damen-Leggings (ca. 66 cm)
€ 119,99
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings mit hoher Taille für Mädchen
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€ 74,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+3
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
€ 69,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
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Dri-FIT ADV Lauftights in halber Länge für Herren
€ 84,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
€ 44,99
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT Leggings mit ausgestelltem Bein (Mädchen)
€ 34,99
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
€ 32,99
ACG Lava Loops
ACG Lava Loops Dri-FIT ADV halblange Traillauf-Tights (Herren)
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ACG Lava Loops
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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT Lauftights für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Miler
Dri-FIT Lauftights für Herren
€ 69,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
€ 49,99
Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
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Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
€ 109,99
Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Ray"
Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
€ 109,99
Nike One
Nike One Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
€ 44,99
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
Recyclingmaterialien
Nike Pro Warm
Herren-Tights
20 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Nike Lunar Ray
Nike Lunar Ray Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
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Nike Lunar Ray
Dri-FIT ADV-Leggings zum Laufen für Herren
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Nike ACG "Lunar Ray"
Nike ACG "Lunar Ray" Dri-FIT ADV Traillaufhose (Herren)
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Nike One
Nike One Dri-FIT Flared Leggings für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Nike Pro Warm
Nike Pro Warm Herren-Tights
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Nike Pro
Dri-FIT Fitness-Tights für Herren
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Sport-Leggings mit Tasche: die absolute Freiheit

Für Höchstleistungen brauchst du absolute Freiheit. Die Nike Leggings mit Taschen bieten dir genau das. Sie vereinen innovative Sportswear mit praktischem Design und sitzen wie eine zweite Haut. So hast du auch während des Trainings Platz für die wichtigsten Dinge. Und da unsere Designs in alle Richtungen dehnbar sind, ist für Komfort beim Training gesorgt. Du musst dir keine Sorgen machen, dass sie ihre Form verlieren oder verrutschen.


Konzentriere dich auf das Wesentliche


Ob du für einen Marathon trainierst oder deine Muskeln im Fitnessstudio stählst, unsere Sport-Tights mit Tasche bieten dir die nötige Unterstützung. Achte auf innovative Technologien wie unser InfinaLock-Material. Es verbessert die Blutzirkulation und verringert die Ermüdung, sodass du härter, intelligenter und länger trainieren kannst. Dank der sicheren Aufbewahrung deiner Wertsachen kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren.


Design für Höchstleistungen


Wenn du an deine Grenzen gehst, kann es heiß hergehen. Damit du einen kühlen Kopf behältst, solltest du dich für eine Leggings mit Taschen und Dri-FIT Technologie entscheiden. Dieses intelligente Material transportiert Feuchtigkeit von der Haut weg an die Oberfläche des Kleidungsstücks, wo sie schnell verdunsten kann. So bleibst du länger trocken und frisch. Atmungsaktive Stoffe lassen die Luft zirkulieren, damit du dich auf der Jagd nach deinen Zielen wohlfühlst. Für maximale Belüftung solltest du zu einem Design mit Mesh-Einsätzen in Bereichen mit hoher Wärmeentwicklung greifen.


Auf Komfort getrimmt


Du suchst Leggings mit Taschen, die den Squat-Test mit Bravour bestehen? Unsere strapazierfähigen Materialien lassen dich nicht im Stich. Wähle ein Modell mit starkem Support, das dir auch bei den härtesten Trainingseinheiten ein sicheres Gefühl gibt. Und warum nicht ein Paar mit extra breitem Bund für eine glatte Silhouette und maximale Abdeckung? Diese Styles verrutschen nicht, sodass du dich voll und ganz auf deine Ziele konzentrieren kannst.


Halte deine Essentials griffbereit.


Unsere Leggings haben mehrere Taschen an leicht zugänglichen Stellen, z. B. vorne am Bein oder hinten am Bund. Schau auch nach Einsteckfächern auf der Rückseite, in denen du kleine Dinge wie Schlüssel oder Karten ideal verstauen kannst. Leggings mit Handytasche machen es dir leicht, beim Laufen oder Wandern dein Smartphone mitzunehmen. Für maximale Sicherheit solltest du nach Leggings mit Reißverschlusstaschen Ausschau halten, in denen du deine wichtigsten Dinge geschützt aufbewahren kannst. Und weil Komfort für uns an erster Stelle steht, haben wir zur Vermeidung von Hautirritationen auf nahtlose Seitentaschen geachtet.


Atmungsaktive Shorts für einen kühlen Kopf


Für das Training bei warmem Wetter sind leichte, kurze Hosen ein Muss. Entdecke schmale, flexible Radlerhosen, 7/8-Hosen und Capri-Leggings für etwas mehr Bedeckung. Für welches Modell du dich auch entscheidest: Freu dich auf superelastische Materialien mit weichem Tragegefühl.


Lass uns gemeinsam die Zukunft unseres Sports sichern


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Leggings mit Taschen mit unserem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.