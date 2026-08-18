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Hoher Bund Hosen & Tights

Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
€ 64,99
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
€ 59,99
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
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Bestseller
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 49,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
€ 42,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Bestseller
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
€ 89,99
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike One
Nike One Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
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Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
€ 44,99
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
€ 54,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 89,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 59,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (ältere Kinder) (Mädchen)
€ 27,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
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Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
Bestseller
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Balloon-Trainingshose mit hohem Bund (Damen)
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Oversize-Balloon-Trainingshose mit hohem Bund (Damen)
€ 109,99
Nike One
Nike One Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
Frisch eingetroffen
Nike One
Dri-FIT-Leggings mit hohem Taillenbund für ältere Kinder (Mädchen)
€ 32,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 47,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
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7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
€ 69,99