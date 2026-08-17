Club Fleece Kleidung

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Nike Sportswear Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
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Nike Sportswear
Weite Hose mit offenem Saum (Kinder)
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Nike Club
Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)
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Jogger aus French-Terry (Herren)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Hoodie (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Lockere Hose für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Club Fleece
Lockere Hose für ältere Kinder
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Nike Club
Nike Club Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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Fleece-Rundhalsshirt für Herren
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
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Herren-Jogger
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Hose mit offenem Saum für Herren
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Oversize-Hose aus French Terry (Herren)
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Oversize-Hose aus French Terry (Herren)
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FC Chelsea Club
FC Chelsea Club Nike Fußball-Hoodie für Herren
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Nike Fußball-Hoodie für Herren
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Jogger für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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Nike Sportswear Athletic Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt für ältere Kinder
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Nike Sportswear Club Fleece
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Kapuzenjacke für ältere Kinder
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Nike Club
Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)
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French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)
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Nike Club
Nike Club Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
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Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
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Nike Club
Nike Club Flow-Shorts aus French Terry für Herren
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder
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Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football Oversize-Sweatshirt mit Crewneck (ältere Kinder)
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Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenshorts aus French Terry
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Jogger (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Fußball-Jogger (ältere Kinder)
€ 54,99

Nike Club Fleece Kleidung: clean trifft auf casual

Mit der Nike Club Fleece Kollektion kannst du dich auf maximalen Komfort verlassen. Hol dir Jogginghosen, Hoodies und Crewneck-Sweatshirts aus Loopback-French-Terry und mittelschwerem, gebürstetem Fleece. Premium-Materialien sorgen für ein cleanes Finish, Atmungsaktivität und eine angenehme Haptik – perfekt fürs Gym und entspannte Momente. Entdecke locker geschnittene Shorts, die bis zur Mitte des Oberschenkels reichen, und vielseitige Cargo-Styles mit vielen Taschen.


Unsere Club Fleece Hoodies lassen sich super easy stylen – egal, ob du die Pullover-Variante oder Modelle mit durchgehendem Reißverschluss bevorzugst. Die Standard-Fits geben dir eine etwas schlankere Silhouette, während dir Oversize-Designs richtig viel Bewegungsfreiheit schenken. Freue dich auf überschnittene Schultern für einen stylishen Fall und entspannt geschnittene Styles, die sich ideal zum Layern eignen. Auf der Suche nach dem perfekten Sweatshirt? Unsere Club Fleece Pullover mit Rundhalsausschnitt sind echte Wardrobe-Essentials. Der gestickte Swoosh auf der Brust verleiht dem weichen Fleece einen hochwertigen Look, der einfach jeden Tag funktioniert.


Auch bei den Hosen bietet dir Nike Club Fleece alles, was du brauchst. Du kannst zwischen Jogginghosen mit offenem Saum wählen, die leger über deinen Sneakern liegen, und Modellen mit gerippten Bündchen. Beide Varianten sind im Gesäß- und Oberschenkelbereich relaxt geschnitten und laufen zum Knöchel hin schmal zu. Das mittelschwere, gebürstete Fleece ist außen und innen glatt und fühlt sich besonders kuschelig an. Ein elastischer Bund und ein außen liegender Kordelzug garantieren dir dabei eine Passform, die einfach perfekt sitzt.


Du shoppst für die ganze Familie? Club Fleece gibt es natürlich auch in Kindergrößen. Entdecke gemütliche Hoodies und Sweatshirts mit flauschiger Innenseite – perfekt zum Aufwärmen in kalten Pausen und für Outdoor-Aktivitäten im Winter. Wir haben auch locker fallende, leicht verkürzte Boxy-Sweatshirts, die viel Bewegungsfreiheit zulassen, ohne zu groß zu wirken. Und unser leichtes, innen gebürstetes Fleece fühlt sich auf zarter Kinderhaut besonders angenehm an.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für Nike Club Fleece Kleidung mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.