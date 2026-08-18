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Mäntel am Nike Black Friday 2026

(17)
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Realtree Jacke (Herren)
Jordan Flight Chicago
Realtree Jacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Daunenparka (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Daunenparka (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT Parka (Herren)
Nike Sportswear Club
Therma-FIT Parka (Herren)
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Damen-Laufweste
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Damen-Laufweste
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
Nike Pro Octa
Therma-FIT ADV Jacke (Herren)
30 % Rabatt
ACG Lava Flow
ACG Lava Flow Therma-FIT ADV Weste (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Flow
Therma-FIT ADV Weste (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement-Daunenweste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Statement-Daunenweste (Herren)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Therma-FIT-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club
Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Hochflorige Shearling-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Hochflorige Shearling-Jacke für Herren
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth Jordan Therma-FIT Fußballjacke mit Synthetikfüllung (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Academy Pro Fourth
Jordan Therma-FIT Fußballjacke mit Synthetikfüllung (Herren)
30 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Herren-Daunenjacke
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Herren-Daunenjacke
30 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
30 % Rabatt
Nike Academy+
Nike Academy+ Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy+
Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Wintermäntel im Angebot: Schutz trifft auf Leistung

Mit den Nike Black-Friday-Mänteln im Sale trotzt du den Elementen und erreichst deine Ziele mit Komfort. Unsere Wintermäntel, Jacken und Westen kombinieren wasserabweisende Materialien mit Komfort und Flexibilität. Entdecke Steppjacken für Damen, Herren und Kinder, die ultimative Isolierung bieten. Verstellbare Kordelzüge und elastische Bündchen schließen die Körperwärme ein und schützen vor Zugluft. Auf der Suche nach etwas Leichtem? Im Nike Black-Friday-Sale für Mäntel findest du flexible, strapazierfähige Jacken, die dich nicht beschweren.


Du liebst Lagenlooks? Im Nike Mantel-Sale zum Black Friday findest du praktische Westen, die sich leicht überziehen lassen. Gerippte Einsätze an den Seiten sorgen für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Die leicht zugänglichen Taschen sind der perfekte Ort, um deine wichtigsten Utensilien zu verstauen. Für niedrigere Temperaturen empfehlen wir Jacken mit Nike Therma-FIT Technologie. Diese reguliert die natürliche Körperwärme und hält dich bei kaltem Wetter warm. Zusätzlich bieten Modelle mit Nike AeroLoft Technologie leichte Wärme mit Belüftung, damit deine Körpertemperatur ausgeglichen bleibt. Du willst noch mehr? Belüftungsöffnungen an Stellen mit hoher Wärmeentwicklung lassen überschüssige Wärme entweichen. Und mit den durchgehenden Reißverschlüssen kannst du die Luftzirkulation kontrollieren.


Für zusätzliche Abdeckung wähle Modelle aus dem Nike Sale für Black-Friday-Wintermäntel, die länger sind und einen abgerundeten Rückensaum aufweisen. Oder entscheide dich für kürzere Modelle für ein flexibles Tragegefühl und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Kapuze oder nicht? Bei Jacken mit versteckter Kapuze musst du dich nicht entscheiden – sie ist da, wenn du sie brauchst, und lässt sich leicht verstauen, wenn der Himmel wieder blau ist.