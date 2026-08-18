Angebote zum Nike Black Friday 2026

(1090)
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Dri-FIT Kurztanktop für Damen
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Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
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Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Herrenschuh
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
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Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Damenschuh
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Basketballschuh
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Basketballschuh
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
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Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Slides (Herren)
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Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Schuhe fürs Gewichtheben
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Damenschuh
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Damenschuh
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Damenschuh
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Sabrina 3 "Infinite"
Sabrina 3 "Infinite" Basketballschuh
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
Nike Tiempo Maestro Elite LV8 Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Basketballschuh
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Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Damenschuh
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Damenschuh
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
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Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Basketballschuh
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Herren-T-Shirt
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Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Initiator
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Herren-Laufschuh
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Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
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Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Pegasus Plus
Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden für ältere Kinder
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Herrenschuh
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Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Fußballschuh für verschiedene Böden
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Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Dunk Low Retro SE
Nike Dunk Low Retro SE Herrenschuh
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
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Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Basketballschuh (ältere Kinder)
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Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
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Luka 5 "Luka Lifestyle"
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Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)
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Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen
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Fußballschuh für Kunstrasen
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Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Fußballschuh für normalen Rasen
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Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
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Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback-Einteiler (Damen)
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Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
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Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
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Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
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Polster und verstellbarer Passform
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fußballschuh für verschiedene Böden (ältere Kinder)
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Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
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Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
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Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Fußballschuh für Kunstrasen für ältere Kinder
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
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Nike Victory
Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Schuh für jüngere Kinder
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Nike Court Vision Low FL
Nike Court Vision Low FL Schuh (Herren)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Damenschuh
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Laufschuh für ältere Kinder
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Nike Black Friday 2026: Angebote für legendäre Styles

Der Countdown läuft: Der Nike Black Friday steht vor der Tür – Zeit, deine Wishlist zu erstellen und mit Stil in die Saison zu starten. Unsere Auswahl der beliebtesten Kollektionen bietet dir ikonische Sneaker oder bequeme Jogginganzüge. Schnapp dir deine Sporttasche und bring mit unseren legendären Styles und cleveren Innovationen neuen Drive in dein Training. Entdecke smarte Schnitte und funktionale Materialien, mit denen du nicht nur performst, sondern auch unterwegs stark aussiehst – hol dir deine Favorites im Nike Black-Friday-Sale.

Bleib durchgehend cool und trocken

Performance steht an erster Stelle – und genau dafür ist unser Nike Black-Friday-Sale gemacht. Entdecke Trainingsoberteile und -hosen mit Nike Dri-FIT Technologie, die Feuchtigkeit zuverlässig ableitet. Schweiß verdunstet schneller und du fühlst dich länger frisch, selbst wenn das Workout intensiver wird. Strategisch platzierte Mesh-Einsätze sorgen für Belüftung an den Stellen, die es am meisten brauchen. Kombiniere kurze Shorts mit einem ärmellosen Top, wenn du maximale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität willst.

Geh raus und zeig, was du draufhast

Ob Outdoor oder Indoor: Nichts pusht dich so sehr wie der richtige Schuh. Bei den Nike Black-Friday-Angeboten warten echte Highlights auf dich. Unsere federnden Schaumstoff-Mittelsohlen liefern dir spürbaren Bounce, während sichtbare Air-Elemente für extra Komfort sorgen. Von Mid-Tops für den Court bis zu leichten Laufschuhen mit Rocker-Shape – unsere Styles bringen dich an die Spitze. Spezielle Traktionsmuster verleihen dir Grip auf nassem Untergrund, klassische Schnürungen sorgen für eine optimale Passform und elastische Sockenkragen machen den Einstieg easy.

Modelle für jede Garderobe

Maximale Performance für jedes Alter: Ob Gym, Alltag oder auf dem Weg zur Schule – mit unseren Nike Black-Friday-Deals bist du für jede Situation bestens gerüstet. Unser Sale hält coole Kleidung für Erwachsene und Kids bereit. Du findest gut sitzende Looks, kräftige und neutrale Farben oder Pieces mit auffälligen Grafiken. Kombiniere nach Lust und Laune und hol dir Styles, die sich ganz easy in deine bestehende Garderobe integrieren lassen. Und ja – der ikonische Swoosh ist natürlich immer mit dabei.

Ready für jedes Wetter

Schlechtes Wetter? Dein Workout macht keine Pause – und unsere besten Nike Black-Friday-Angebote auch nicht. Jacken mit Therma-FIT Technologie halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Wasserabweisende Materialien schützen dich bei Regen, während verstellbare Bündchen und Kragen mit Tunnelzug den Wind draußen halten. Kombiniere leichte Layer wie Tech-Fleece-Hoodies oder Leggings mit smarter Passform – perfekt für Sessions am kalten Morgen oder entspannte Tage. So oder so: Unsere Nike Black-Friday-Deals begleiten dich stylish durch jede Wetterlage.