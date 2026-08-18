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  2. Bekleidung

Kleidung – Nike Black Friday 2026

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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
30 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
30 % Rabatt
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (Herren)
30 % Rabatt
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Spiderback-Einteiler (Damen)
Nike Swim HydraStrong Essential
Spiderback-Einteiler (Damen)
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
29 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Herren-T-Shirt
Nike N.A.C.
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
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Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swim Victory
Nike Swim Victory Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
Nike Swim Victory
Leggings mit geradem Schnitt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
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Nike One Classic
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
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Nike Victory
Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt
Nike Sportswear
T-Shirt
28 % Rabatt
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Kylian Mbappé Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
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Nike Therma
Therma-FIT Herren-Fitnesshose mit offenem Saum
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-Shirt für ältere Kinder
Nike Sportswear
T-Shirt für ältere Kinder
27 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Swift Breathe
Dri-FIT Lauf-Tanktop (Damen)
29 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT-Laufshorts mit Futter (ca. 18 cm) (Herren)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 12,5 cm Shorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
12,5 cm Shorts für Damen
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
30 % Rabatt
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
30 % Rabatt
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Jordan Jumpman
Kurzarm-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Shorts für jüngere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Pro
Dri-FIT-Shorts für jüngere Kinder
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
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Nike Stride
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike
Nike Double Cargo-Hose (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike
Double Cargo-Hose (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
30 % Rabatt
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts aus Meshmaterial mit Dri-FIT-Technologie (Herren) (ca. 13 cm)
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Nike Standard Issue
Basketballshorts aus Meshmaterial mit Dri-FIT-Technologie (Herren) (ca. 13 cm)
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kniehohe Fußballsocken
Recyclingmaterialien
Nike Dri-FIT Strike
Kniehohe Fußballsocken
30 % Rabatt
Jordan Flight Mountainside
Jordan Flight Mountainside Longsleeve-Bodysuit mit Print für Damen
Jordan Flight Mountainside
Longsleeve-Bodysuit mit Print für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
28 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Eng anliegendes Tanktop mit Grafik (Damen)
Nike Sportswear
Eng anliegendes Tanktop mit Grafik (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
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Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One 12,5 cm Shorts für Damen
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Nike One
12,5 cm Shorts für Damen
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Trainings-Tanktop (Herren)
30 % Rabatt
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT Kurztanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT Kurztanktop für Damen
30 % Rabatt
Jordan Jumpman
Jordan Jumpman Kurzarm-T-Shirt für Herren
Jordan Jumpman
Kurzarm-T-Shirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Shorts für jüngere Kinder
Frisch eingetroffen
Nike Pro
Dri-FIT-Shorts für jüngere Kinder
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
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Nike Stride
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts (ca. 18 cm) (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-T-Shirt
Nike Sportswear Club
Herren-T-Shirt
30 % Rabatt
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Oversize-T-Shirt (Damen)
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Nike Sportswear Classic
Oversize-T-Shirt (Damen)
30 % Rabatt
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
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FC Barcelona 2025/26 Stadium Fourth
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike
Nike Double Cargo-Hose (ältere Kinder)
Frisch eingetroffen
Nike
Double Cargo-Hose (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
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Nike Tempo
Dri-FIT-Lauf-Tanktop (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
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Oversized-Trainingshose mit mittelhohem Bund (Damen)
30 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
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Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike Pro
Dri-Fit Shorts (ca. 7,5 cm) für ältere Kinder (Mädchen)
30 % Rabatt
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Basketballshorts aus Meshmaterial mit Dri-FIT-Technologie (Herren) (ca. 13 cm)
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Nike Standard Issue
Basketballshorts aus Meshmaterial mit Dri-FIT-Technologie (Herren) (ca. 13 cm)
30 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
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Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Kniehohe Fußballsocken
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Nike Dri-FIT Strike
Kniehohe Fußballsocken
30 % Rabatt
Jordan Flight Mountainside
Jordan Flight Mountainside Longsleeve-Bodysuit mit Print für Damen
Jordan Flight Mountainside
Longsleeve-Bodysuit mit Print für Damen
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
28 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
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Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Eng anliegendes Tanktop mit Grafik (Damen)
Nike Sportswear
Eng anliegendes Tanktop mit Grafik (Damen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
Nike Sportswear
Geripptes Kurzarm-T-Shirt mit enger Passform (Damen)
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote für Kleidung 2026: Upgrade für deine Sportswear

Optimiere deine Sport-Outfits ebenso wie deinen Kleiderschrank mit den Black-Friday-2026-Angeboten von Nike. Unsere Modelle zeichnen sich durch innovative Materialien aus, die dich zum Sieg tragen – egal, ob du im Fitnessstudio, auf dem Sportplatz oder in der Halle trainierst. Entdecke unsere Nike Black-Friday-Angebote für Männer, Frauen oder Kinder und finde Sportswear, die Höchstleistungen bringt – genauso wie du.

Nike Technologien für die härtesten Wettkämpfe

Intensive Workouts erfordern Materialien, die den Körper kühlen, damit du dich ganz auf dein Training konzentrieren kannst. Nike Black-Friday-Sportswear mit Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell trocknen kann. Durch diesen Komfort bist du für alles gewappnet, was dir dein Sport abverlangt. Sportswear aus Nike Breathe Material sorgt mit Belüftungseinsätzen für Kühlung, wobei die warme Luft an schnell erhitzenden Körperstellen nach außen entweichen kann.

Warm-up bei Kälte

Sobald es kühler wird, greifst du zu Sportswear, die dich wärmt. Sweatshirts aus gebürstetem Fleece sind ideal zum Überziehen und halten dich mollig warm. In Hoodies mit Taschen kannst du nicht nur deine Sachen verstauen, sondern auch deine Hände vor der Kälte schützen. Wähle Oberteile mit durchgehenden oder halben Reißverschlüssen, um Wärme und Belüftung zu steuern.

Nike Black-Friday-Kleidung für Wind und Wetter

Mäntel und Jacken von Nike schützen dich bei nasskaltem Wetter. Halte Ausschau nach Nike Black-Friday-Deals für Jacken mit synthetischer Isolierung – sie bieten dir Schutz, behindern dich aber nicht mit zusätzlicher Last. Sportmäntel mit Fleece-Innenfutter schenken dir bei rauen Wetterbedingungen soften Komfort auf die Schnelle. In einem Mantel mit Kapuze für zusätzlichen Schutz vor Regen bist du immer im Trockenen, egal wohin du gehst. Zu den Black-Friday-Angeboten von Nike gehört auch Outdoor-Bekleidung, die speziell für Kinder konzipiert wurde. Ganz egal wie lange sie draußen spielen, die Mäntel und Jacken von Nike halten sie warm.

Sportswear, die sich mit dir bewegt

Mit Nike Hosen, Leggings und Shorts bist du beim Sport optimal geschützt, ohne dass deine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, denn das strapazierfähige Material sitzt selbst bei langen Strecken noch bequem. Die Hosen unserer Nike Black-Friday-Deals passen sich deinem Körper an, sodass du auch bei Workouts mit hoher Intensität sämtliche Bewegungen ausführen und mühelos mithalten kannst. Oder entscheide dich für Leggings und Strumpfhosen mit Kompressionsdesign: Diese eng anliegende Passform unterstützt dich beim Training, wobei das Stretch-Gewebe dafür sorgt, dass du dich natürlich bewegen kannst, egal, wofür du trainierst.

Kreiere deinen eigenen Look mit Nike Trainingsanzügen

Während du zum Fitnessstudio läufst oder wenn du im Freien trainierst, brauchst du Kleidung, in der du dich wohlfühlst – und die perfekte Passform ist dabei das A und O. Entscheide dich für die aufeinander abgestimmten Trainingsanzüge von Nike. Oberteile und Jogginghosen sind großzügig geschnitten und besitzen genau die richtige Menge an Stretch, sodass dich nichts einschränken kann. Unsere Nike Black-Friday-Sportswear punktet mit Stretch-Taillenbund samt Kordelzug, wodurch die perfekte Silhouette entsteht, während Rippstrick-Bündchen die kalte Luft abwehren. Greife zu einem farblich abgestimmten Trainingsanzug oder kombiniere ihn mit anderen Teilen, um einen eigenen Look zu kreieren, der deinen individuellen Style betont.