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Pullover zum Nike Black Friday 2026

(65)
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Damen-Hoodie
Jordan Brooklyn Fleece
Damen-Hoodie
30 % Rabatt
NikeCourt Kollektion
NikeCourt Kollektion Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
NikeCourt Kollektion
Tennisoberteil mit Rundhalsausschnitt (Damen)
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie (Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie (Herren)
30 % Rabatt
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Fußball Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Fußball Oversize-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder (Mädchen)
30 % Rabatt
Nike Air
Nike Air Hoodie (ältere Kinder)
Nike Air
Hoodie (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Gewebtes Track-Oberteil (Herren)
Nike Sportswear Tuned Air
Gewebtes Track-Oberteil (Herren)
30 % Rabatt
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Nike NFL Hoodie (Herren)
Las Vegas Raiders
Nike NFL Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke für ältere Kinder
30 % Rabatt
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Athletic-Hoodie für ältere Kinder
Nike Sportswear
Athletic-Hoodie für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Kapuzenjacke für ältere Kinder
Nike Sportswear City Utility
Kapuzenjacke für ältere Kinder
30 % Rabatt
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder
Kylian Mbappé Club Fleece
Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
30 % Rabatt
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT Hoodie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT Hoodie (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Nike Sportswear Tech Essentials
Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
30 % Rabatt
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary Fleece
UV Performance Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss und Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Hoodie für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Hoodie für Herren
30 % Rabatt
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
Nike Therma-FIT One
Damen-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
New York Giants Initial Home Sideline
New York Giants Initial Home Sideline Nike NFL Hoodie (Herren)
New York Giants Initial Home Sideline
Nike NFL Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Nike Pro
Mid-Layer Trainings-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Hoodie im Cropped-Style mit Satinfutter (Damen)
Jordan Flight Fleece
Hoodie im Cropped-Style mit Satinfutter (Damen)
30 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Therma-FIT vielseitiges Rundhalsshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Therma-FIT vielseitiges Rundhalsshirt (Herren)
15 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie (Herren)
Nike Sportswear
Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Festival-Pullover mit Batik-Design für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Festival-Pullover mit Batik-Design für Herren
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Gepolsterter Mountainside Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Gepolsterter Mountainside Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Damen-Tanktop
Nike Sportswear Chill Terry
Damen-Tanktop
30 % Rabatt
Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder)
Erling Haaland Club Fleece
Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Dri-FIT Fußball-Hoodie für ältere Kinder
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Dri-FIT Fußball-Hoodie für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Rundhals-Sweatshirt für Herren
Jordan Brooklyn
Fleece-Rundhals-Sweatshirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
30 % Rabatt
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Rare Air
Fleece-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
30 % Rabatt
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Damenweste
Jordan Flight Fleece
Damenweste
30 % Rabatt
Dallas Cowboys Logo Club
Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL Hoodie (Herren)
Dallas Cowboys Logo Club
Nike NFL Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Therma-FIT Damen-Hoodie
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
30 % Rabatt
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Dri-FIT Fleece-Trainingsoberteil (Herren)
Nike Gym Heritage
Dri-FIT Fleece-Trainingsoberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club
Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
30 % Rabatt
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
30 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hoodie (Herren)
Nike Sportswear
Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Festival-Pullover mit Batik-Design für Herren
Jordan Brooklyn Fleece
Festival-Pullover mit Batik-Design für Herren
30 % Rabatt
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike N.A.C.
Dri-FIT Fleece-Trainingshoodie ohne Ärmel (Herren)
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Hoodie mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Gepolsterter Mountainside Hoodie (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Gepolsterter Mountainside Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Damen-Tanktop
Nike Sportswear Chill Terry
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Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder)
Erling Haaland Club Fleece
Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder)
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Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Dri-FIT Fußball-Hoodie für ältere Kinder
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Dri-FIT Fußball-Hoodie für ältere Kinder
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Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
30 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Fleece-Rundhals-Sweatshirt für Herren
Jordan Brooklyn
Fleece-Rundhals-Sweatshirt für Herren
30 % Rabatt
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary NanoKnit
Performance-Kapuzenjacke mit Dri-FIT-Technologie und UV-Schutz für Herren
30 % Rabatt
Kobe
Kobe Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
Recyclingmaterialien
Kobe
Dri-FIT Basketball-Fleecehoodie für Herren
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Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Fleece-Hoodie (Herren)
Jordan Rare Air
Fleece-Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
Nike Sportswear Tech Fleece
Kapuzenjacke (ältere Kinder, Jungen)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversize-Hoodie für ältere Kinder (Jungen)
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Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Damenweste
Jordan Flight Fleece
Damenweste
30 % Rabatt
Dallas Cowboys Logo Club
Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL Hoodie (Herren)
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Nike NFL Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT Damen-Hoodie
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Therma-FIT Damen-Hoodie
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized Kapuzenjacke (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized Kapuzenjacke (Herren)
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Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Dri-FIT Fleece-Trainingsoberteil (Herren)
Nike Gym Heritage
Dri-FIT Fleece-Trainingsoberteil (Herren)
30 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
Nike Sportswear Club
Winterized Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
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Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
30 % Rabatt

Nike Black-Friday-Hoodies & -Sweatshirts: Must-haves für 2026

Mach dich bereit für die Saison mit unseren Nike Black-Friday-Hoodies – egal, ob du im Winter draußen trainierst oder nach einem intensiven Workout chillst. Die Pullover halten deine Muskeln warm, helfen bei der Regeneration und schützen vor Verletzungen. Modelle mit Reißverschluss und Kapuze mit Kordelzug bieten dir Flexibilität beim Aufwärmen. Und unsere Sweatshirts zum Überziehen schenken dir beim Cooldown genau den Komfort, den du brauchst. Überschnittene Schultern und lockere Passformen verleihen dir einen entspannten Look. Gleichzeitig sorgen schmal geschnittene Trainingsoberteile dafür, dass du dich agil und aerodynamisch bewegen kannst, wenn du über den Platz sprintest.

Cleveres Material, das alles mitmacht

Von Läufen im Winter bis hin zu nassen Trails an verregneten Tagen – du brauchst Kleidung, die mithält. Strukturierte Materialien aus Doppelstrick wärmen, ohne aufzutragen, und Fasern mit hohem Baumwollanteil lassen deine Haut atmen. Es ist besonders kalt? Dann greif zu Nike Black-Friday-Sweatshirts mit Therma-FIT Technologie, die deine Körperwärme speichern und dich mit minimalem Gewicht isolieren.

Komfort, der bleibt

Im Nike Black-Friday-Sale für Hoodies findest du Pullover für Lagenlooks, die du immer wieder tragen willst. Dank flacher Nähte und superweicher Stoffe fühlen sich unsere Teile selbst bei langem Tragen richtig gut auf der Haut an – perfekt, um immer wieder danach zu greifen. Dazu sind die Materialien robust und pflegeleicht, sodass dein Lieblingsstück auch nach vielen Waschgängen wie neu aussieht.

Bewegungsfreiheit inklusive

Unsere Nike Black-Friday-Sweatshirts sind dehnbar, bewegen sich mit dir und behalten trotzdem ihre Form. Elastische Bündchen und Säume halten die Kälte draußen, während fleecegefütterte Taschen deine Hände wärmen. Reißverschlusstaschen machen es möglich, dass du Handy, Schlüssel oder Kopfhörer jederzeit griffbereit hast.

Style, der auffällt

Du verdienst Sportswear, die genauso gut aussieht wie sie sich anfühlt – und die Deals auf Pullover am Nike Black Friday bieten dir die perfekte Gelegenheit für ein Upgrade. Zeige deinen Team-Spirit mit authentischer Club-Ausrüstung oder setze auf den legendären Nike Swoosh. Für einen cleanen Look gibt es Hoodies mit Ton-in-Ton-Logos, die sich leicht kombinieren lassen. Stehst du auf Farbe? Dann greif zu leuchtenden Tönen und auffälligen Grafiken, die im Gym garantiert auffallen. Noch smarter: Hol dir den passenden Hoodie zu den Trainingshosen und starte stylish in den Tag.