Jordan Sport Hoop Fleece-Hoodie (Herren)

Jordan Sport Hoop Fleece
Hoodie für Herren
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit unserem hochwertigen, leichten Fleece siehst du auf dem Court sowie in der Freizeit frisch aus und fühlst dich auch so. Dieser Hoodie ist innen und außen geschmeidig und sorgt für viel Wärme, ohne dabei aufzutragen. Schweißableitendes Material sorgt für ein kühles und bequemes Tragegefühl, wenn es heiß hergeht.
- Gezeigte Farbe: True Blue
- Style: IM7551-485
Jordan Sport Hoop Fleece
Mit unserem hochwertigen, leichten Fleece siehst du auf dem Court sowie in der Freizeit frisch aus und fühlst dich auch so. Dieser Hoodie ist innen und außen geschmeidig und sorgt für viel Wärme, ohne dabei aufzutragen. Schweißableitendes Material sorgt für ein kühles und bequemes Tragegefühl, wenn es heiß hergeht.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- Body: 69 % Baumwolle / 31 % Polyester; Kapuzenfutter: 69 % Baumwolle/31 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: True Blue
- Style: IM7551-485
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Jordan Sport Hoop Fleece.
Jordan Sport Hoop Fleece