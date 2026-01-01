Jordan Sport Hoop Fleece-Hoodie (Herren)

Jordan Sport Hoop Fleece

€ 99,99

Mit unserem hochwertigen, leichten Fleece siehst du auf dem Court sowie in der Freizeit frisch aus und fühlst dich auch so. Dieser Hoodie ist innen und außen geschmeidig und sorgt für viel Wärme, ohne dabei aufzutragen. Schweißableitendes Material sorgt für ein kühles und bequemes Tragegefühl, wenn es heiß hergeht.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.