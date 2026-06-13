Jordan perforierte Sporttasche (40 l)

Mit dieser eleganten Sporttasche aus strapazierfähigem, verstärktem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für deine Fitnessausrüstung, Alltagsgegenstände oder alles für eine Übernachtung. Eine Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Der verstellbare Riemen ist abnehmbar und ermöglicht verschiedene Trageoptionen.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IV0367-010