Jordan perforierte Sporttasche (40 l)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dieser eleganten Sporttasche aus strapazierfähigem, verstärktem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für deine Fitnessausrüstung, Alltagsgegenstände oder alles für eine Übernachtung. Eine Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Der verstellbare Riemen ist abnehmbar und ermöglicht verschiedene Trageoptionen.
Jordan
Mit dieser eleganten Sporttasche aus strapazierfähigem, verstärktem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für deine Fitnessausrüstung, Alltagsgegenstände oder alles für eine Übernachtung. Eine Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Der verstellbare Riemen ist abnehmbar und ermöglicht verschiedene Trageoptionen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4 Sterne
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan