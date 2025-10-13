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FC Chelsea Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren) - Obsidian

FC Chelsea

Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)

30 % Rabatt

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Dieses FC Chelsea T-Shirt mit relaxter Passform wurde von der Energie der frühen 2000er Jahre inspiriert und sorgt die ganze Saison über für lässigen Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian
  • Style: HV4918-451

FC Chelsea

30 % Rabatt

Dieses FC Chelsea T-Shirt mit relaxter Passform wurde von der Energie der frühen 2000er Jahre inspiriert und sorgt die ganze Saison über für lässigen Tragekomfort.

Behind the Design: Total 90

Die Total 90-Kollektion wurde entwickelt, um die vollen 90 Minuten eines Spiels für Tragekomfort zu sorgen. Die geschwungenen Linien, das asymmetrische Design und der Materialmix machen die Trikots zu echten Klassikern der 2000er-Jahre. Diese Neuauflage gibt diese Energie an eine neue Generation von Spieler:innen und Fans weiter.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian
  • Style: HV4918-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

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