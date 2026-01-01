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Erling Haaland Club Fleece Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder) - Obsidian/Green Strike

Erling Haaland Club Fleece

Nike Fußball-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (ältere Kinder)

30 % Rabatt
Obsidian/Green Strike
Phantom/Hot Punch
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Dieses Fleece-Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Green Strike
  • Style: IO5902-451

Erling Haaland Club Fleece

30 % Rabatt

Repräsentiere deinen Lieblingsspieler und bleibe dabei angenehm warm: Dieses Fleece-Oberteil ist mit einer Grafik versehen, die von Erlings magnetischer Wirkung auf dem Feld inspiriert ist.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan;
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Green Strike
  • Style: IO5902-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 157 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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