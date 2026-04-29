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England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke für Herren - Work Blue/Weiß

England Tech Fleece Windrunner

Nike Fußball-Kapuzenjacke (Herren)

€ 134,99
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Mit diesem klassischen Windrunner-Hoodie lässt du keinen Zweifel an deiner Unterstützung für England. Unser Tech Fleece Windrunner Hoodie besteht aus hochwertigem, leichtem Fleece für ein geschmeidiges Tragegefühl an der Innen- und Außenseite und sorgt für viel Wärme, ohne aufzutragen.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB5927-486

England Tech Fleece Windrunner

€ 134,99

Mit diesem klassischen Windrunner-Hoodie lässt du keinen Zweifel an deiner Unterstützung für England. Unser Tech Fleece Windrunner Hoodie besteht aus hochwertigem, leichtem Fleece für ein geschmeidiges Tragegefühl an der Innen- und Außenseite und sorgt für viel Wärme, ohne aufzutragen.

Produktinformationen

  • Gewebtes Wappen
  • Body/Kapuzenfutter: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester. Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB5927-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

England Tech Fleece Windrunner Nike Fußball-Kapuzenjacke für Herren

England Tech Fleece Windrunner

€ 134,99

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