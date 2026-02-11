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Nike Club French Terry-Hoodie (Herren) - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß

Nike Club

French Terry-Hoodie (Herren)

€ 64,99
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
Schwarz/Schwarz/Weiß
Obsidian/Obsidian/Weiß
Light Magenta/Light Magenta/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieser Nike Club Hoodie besteht aus weichem French Terry-Material. Die klassische Passform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Körper und ermöglicht einfaches Kombinieren mit anderen Styles.


  • Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
  • Style: FN3866-063

Nike Club

€ 64,99

Dieser Nike Club Hoodie besteht aus weichem French Terry-Material. Die klassische Passform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl am Körper und ermöglicht einfaches Kombinieren mit anderen Styles.

Vorteile

  • Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
  • Die doppellagige Fleece-Kapuze bietet zusätzliche Wärme und ein weiches Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Runder geflochtener Kordelzug
  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Beuteltasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body/Kapuzenfutter: 80–84 % Baumwolle / 16–20 % Polyester
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
  • Style: FN3866-063

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (5)

3.8 Sterne

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Nike Club French Terry-Hoodie (Herren)

Nike Club

€ 64,99

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