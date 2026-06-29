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Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren) - Weiß

Chicago Bulls Courtside

Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)

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Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

30 % Rabatt

Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.

Vorteile

Das schwere, formbeständige Baumwollmaterial sorgt für ein angenehm festes Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Gerippter Halsbund
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß
  • Style: IF4523-100

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

4.5 Sterne

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)

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