Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Klarna An der Kasse verfügbar.
Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.
Chicago Bulls Courtside
Du liebst die Bulls? Dann zeig es! Dieses Statement T-Shirt im Graffiti-Look zeigt, wie treu du zu deinem Team stehst.
Das schwere, formbeständige Baumwollmaterial sorgt für ein angenehm festes Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside