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Atlético Madrid Fußball-T-Shirt (Herren) - Schwarz

Atlético Madrid

Nike Fußball-T-Shirt (Herren)

30 % Rabatt
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem locker geschnittenen Atlético Madrid T-Shirt.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IB3906-010

Atlético Madrid

30 % Rabatt

Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem locker geschnittenen Atlético Madrid T-Shirt.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: IB3906-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Great

    Kyan245463646

    Perfect fit. Not too baggy, not too fitted. Ordered a size XL. I’m usually a 2XL.

Atlético Madrid Fußball-T-Shirt (Herren)

Atlético Madrid

30 % Rabatt

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