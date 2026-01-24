Nike Air Windrunner Trainingsjacke für Herren

Sportlicher Style im neuen Look für den Alltag. Diese Trainingsjacke besteht aus wasserabweisendem, gewebtem Taftgewebe sowie einem Netzfutter und ist mit gewebten Paspeln versehen, die in unser ikonisches Windrunner-Design geformt sind. Sie ist besonders weit geschnitten und hat eine moderne Passform.

Gezeigte Farbe: Light Bone

Style: IF1288-072