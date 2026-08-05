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Hoch bewertet
Nike Air Presto By You personalisierbarer Herrenschuh - Multi-Color/Multi-Color

Nike Air Presto By You

Personalisierbarer Herrenschuh

€ 149,99
Nike Air Presto By You personalisierbarer Herrenschuh - Multi-Color/Multi-Color
Nike Air Presto By You personalisierbarer Herrenschuh - Multi-Color/Multi-Color
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Dieser Air Presto ist ein beliebter Laufschuh mit modernen Individualisierungsmöglichkeiten. Verleih dem Innenschuh und dem legendärem Cage etwas Farbe und verziere dann dein Design mit Farbspritzern (und noch mehr Farbe) auf der Dämpfung der Mittelsohle. Schließe dein Design mit einer kurzen personalisierten Botschaft auf der Ferse ab. Es ist an der Zeit, deinen Style aufzuwerten.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
  • Style: 846438-997

Nike Air Presto By You

€ 149,99

Dieser Air Presto ist ein beliebter Laufschuh mit modernen Individualisierungsmöglichkeiten. Verleih dem Innenschuh und dem legendärem Cage etwas Farbe und verziere dann dein Design mit Farbspritzern (und noch mehr Farbe) auf der Dämpfung der Mittelsohle. Schließe dein Design mit einer kurzen personalisierten Botschaft auf der Ferse ab. Es ist an der Zeit, deinen Style aufzuwerten.

Farbe für das Obermaterial

Wähle die Farbe des Innenschuhs und des legendären Cage-Überzugs. Such dir für den Zehenbereich, die Schnürung und den Swoosh eine Kontrastfarbe aus oder stimme sie farblich ab, wenn du es klassisch magst.

Füge Details hinzu

Verleih der Ferse der Mittelsohle besondere Akzente mit Farben, Farbspritzern oder beidem. Wenn du wirklich ein Statement setzen willst, gib auch der Sohle eine kräftige Farbe.

Verleih ihm deine persönliche Note

Füge auf der Ferse eine kurze Botschaft mit Zahlen, Buchstaben oder Symbolen hinzu.

Weitere Vorteile

  • Der Mittelfuß-Cage sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
  • Der Innenschuh bietet eine eng anliegende Passform.
  • Nike Air-Technologie federt jeden deiner Schritte ab.

Produktinformationen

  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color/Multi-Color
  • Style: 846438-997

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (65)

4.7 Sterne

  • Parfait

    MaximeP671744480

    Nickel ! comme d'habitude, livraison en avance, conforme à mes attentes

  • My creation

    Renatta581575730

    I love this. My 1st time creating my presto nike. Down to the shoe box. Thank you.

  • Best Shoes ever !

    Johnson452616317

    Nike have done there thing with these trainers!

Nike Air Presto By You personalisierbarer Herrenschuh

Nike Air Presto By You

€ 149,99

Weitere Infos

    Dieses Produkt wurde individuell gefertigt. Bestellungen von individuell angepassten Produkten können nach 15 Minuten nicht mehr storniert werden. Außerdem kann der Artikel nicht zurückgegeben werden, sofern kein Mangel vorliegt.

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