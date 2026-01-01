Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Iron Grey/Weiß/Iced Carmine
- Style: II3788-003
Air Jordan 1 Low SE
Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
- Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
- Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.
Produktinformationen
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Iron Grey/Weiß/Iced Carmine
- Style: II3788-003
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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