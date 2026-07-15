ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)

Im Labor erforscht, auf den Trails getestet. Diese Jacke hat die Technologie, die du brauchst, um eisige Kilometer zu bewältigen – daunengefüllte Kammern sorgen für Wärme, die AeroLoft-Perforationen für Atmungsaktivität. Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit, und verstellbare Details ermöglichen eine individuelle Passform. Du brauchst die Wärme nicht? Sie lässt sich in der Tasche kompakt verstauen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Summit White

Style: IO9132-010