ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)

Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Im Labor erforscht, auf den Trails getestet. Diese Jacke hat die Technologie, die du brauchst, um eisige Kilometer zu bewältigen – daunengefüllte Kammern sorgen für Wärme, die AeroLoft-Perforationen für Atmungsaktivität. Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit, und verstellbare Details ermöglichen eine individuelle Passform. Du brauchst die Wärme nicht? Sie lässt sich in der Tasche kompakt verstauen.
ACG Lava Loft
Im Labor erforscht, auf den Trails getestet. Diese Jacke hat die Technologie, die du brauchst, um eisige Kilometer zu bewältigen – daunengefüllte Kammern sorgen für Wärme, die AeroLoft-Perforationen für Atmungsaktivität. Stretcheinsätze sorgen für Bewegungsfreiheit, und verstellbare Details ermöglichen eine individuelle Passform. Du brauchst die Wärme nicht? Sie lässt sich in der Tasche kompakt verstauen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.7 Sterne
Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Light, cool-looking jacket.
Alpharoach
Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.
Cold Runner
JehielB938614297
Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.
ACG Lava Loft
Entwickelt für
Schutz vor der Kälte
Schutz vor Nässe
Windschutz
Gewicht
Technologie
Therma-FIT
Füllung
Daunenfüllung
Nachhaltigkeit
Dieses Produkt besteht aus mindestens 50 % recycelten Polyesterfasern.
Baptiste Coatantiec
ACG Athlet, 11. Platz beim 100-Meilen-Rennen des UTMB 2025