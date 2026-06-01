Nike Academy Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
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Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.
Nike Academy
Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
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