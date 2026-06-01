Nike Academy Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)

Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.

Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Midnight Navy/Weiß

Style: HJ3783-410