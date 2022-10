Gemeinsam schneller: Shalane Flanagan und der Bowerman Track Club

Die von ZoomX-Schaumstoff umgebene Carbonfaserplatte sorgt dafür, dass du im Vaporfly Next% 2 so richtig Tempo machen kannst. Wie Grant es ausdrückt: "Für Speed Runs ist der Next% anders als alle Schuhe, in denen ich bisher gelaufen bin. Es macht einfach enorm viel Spaß und fühlt sich an, als würde man auf Marshmallows laufen."