Die 10-km-Distanz ist eine der beliebtesten Wettkampfdistanzen der Welt.

Beim Training kommt es vor allem auf die richtige Kombination aus Tempo und Ausdauer an. Die Long Runs werden also eine echte Herausforderung werden. Dafür machen die Speed Runs umso mehr Spaß. Und die Recovery Runs helfen dir, Kraft aufzubauen. So wirst du am Ende stolz durchs Ziel laufen.

Dieser Plan ist auf acht Wochen ausgelegt. Unsere geführten Läufe passen sich flexibel an dein Erfahrungsniveau und deine Bedürfnisse an. Egal, ob es noch vier oder acht Wochen bis zum Wettkampf sind, du kannst jederzeit mit dem Trainingsplan beginnen.

Du bestimmst, wie viel Zeit und Energie du investierst und welches Ergebnis du erzielst. Unsere Empfehlung: Plane mindestens vier Wochen für das Training für deinen 10-Kilometer-Lauf ein, um alle Workouts zu absolvieren und stressfrei ans Ziel zu kommen.

Herzlichen Glückwunsch, du hast eine großartige Zeit vor dir!