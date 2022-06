Yoga für Athleten: So kann es deine Sport-Performance verbessern

Erfolgreiche Fußballer:innen sind nicht zu schlagen, wenn es darum geht, kontinuierliche Bewegungen in verschiedene Richtungen auszuführen und dabei das Gleichgewicht zu halten. Wenn du dich nach außen lehnst, um deine:n Gegenspieler:in anzugreifen, wird dabei der Hüftbeuger über seinen normalen Bewegungsradius (range of motion, ROM) hinaus gedehnt. Das erfordert einen kräftigen Core, Koordination, Gleichgewicht und ist ein wichtiger Skill im Fußball. Ansonsten würdest du hinfallen. Yoga kann Fußballer:innen (oder Footballer:innen) dabei helfen, diesen Skill zu erlangen und zu verfeinern.

In einer im International Journal of Yoga veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2016 baten Forscher:innen eine Gruppe College-Fußballer:innen für 10 Wochen zwei Yoga-Sessions pro Woche in ihr reguläres Training einzubinden. Die Forscher:innen haben Verbesserungen in der Flexibilität und im Gleichgewicht sowie größere Gelenkmobilität und einen höheren ROM festgestellt.

Deswegen haben Weltklasse-Fußballer:innen auch ihre Liebe zum Yoga publik gemacht. Sie hoben insbesondere die Übungen zum Trainieren der Oberschenkelmuskulatur, des Beckens, des Quadrizeps, der Waden, des Pos, des unteren Rückens und des Halses sowie der seitlichen und Core-Muskulatur positiv hervor. Yoga kann zudem Verletzungen vorbeugen, insbesondere bei zunehmendem Alter der Athlet:innen.