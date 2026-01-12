Yoga für Athleten: So kann es deine Sport-Performance verbessern

Ein einzigartiger Vorteil von Yoga besteht darin, dass es das Gehirn trainiert, die Signale des Körpers genau zu lesen, ein Prozess, der als Interozeption bezeichnet wird, so Jessica Maguire, eine Nervensystem-Erzieherin, die sich auf emotionale Belastbarkeit spezialisiert hat.

"Wenn du in einer Haltung bleibst, gibst du deinem Gehirn die Chance, sein Verständnis dafür zu aktualisieren, was sicher und nachhaltig ist", führt sie aus. „Die Kombination aus dem Halten von Positionen, der Kontrolle des Atems und der Aufmerksamkeit für innere Empfindungen schafft eine Lernumgebung für das Nervensystem. Das ist wichtig, weil dein Nervensystem ständig vorhersagt, was passieren wird, und diese Prognose dann mit der Realität vergleicht. Wenn diese Vorhersagen falsch sind, bist du am Ende angespannt, erschöpft, ängstlich und arbeitest gegen dich selbst an. Yoga hilft dabei, diese Vorhersagen neu zu kalibrieren.“

Dies kann zu einer viel besseren Körperwahrnehmung führen, d. h. zu deiner Fähigkeit, dir der Position, Bewegung und Kraft deines Körpers bewusst zu sein. Dadurch kannst du Folgendes feststellen:

Stabileres Auftreten beim Laufen

Verbesserte einbeinige Kontrolle für Schneide-, Sprint- und Sprungsportarten

Unterstützte Knöchelstabilität und Landungsmechanik

Eine Studie in Pedagogics Psychology Medical umfasste beispielsweise eine Gruppe von College-Basketballspieler:innen, die Yoga in ihre Trainingsroutine integrierten. Sie gingen über einen Zeitraum von neun Monaten viermal die Woche zum Yoga. Das Ergebnis war ein signifikanter Anstieg bei wichtigen Performance-Markern wie Hochspringen, Freiwurf, Dreier, Umsetzen der Spieltaktik, Geschwindigkeit, Geschwindigkeitsausdauer und Gleichgewicht.