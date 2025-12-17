9 Vorteile von Hot Yoga für einen gesünderen Körper und Geist

9 Vorteile von Hot Yoga für einen gesunden Körper und Geist
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Entdecke 9 wichtige Vorteile von Hot Yoga, von erhöhter Beweglichkeit und Lungenkapazität bis hin zu besserer Knochendichte und Stressabbau. Außerdem erfährst du, wie du sicher loslegst.
Einige zeitgenössische Yoga-Arten haben sich aus dem traditionellen Yoga entwickelt, wobei viele der Posen und Absichten beibehalten wurden, aber ergänzt um ein modernes Flair. Hot Yoga ist eine dieser Optionen. Laut dem American Council on Exercise wird diese Art von Yoga in beheizten Räumen durchgeführt, in denen die Temperatur normalerweise zwischen 29 und 40 Grad Celsius liegt.
Hot Yoga wurde erstmals in den 1970er Jahren populär und hat sich in den folgenden Jahrzehnten zu zahlreichen Stilen weiterentwickelt. Obwohl es nicht für alle empfohlen wird (insbesondere für Schwangere und Menschen mit bestimmten Erkrankungen), erkennen viele bemerkenswerte Vorteile bei einem beheizten Yoga-Kurs. Hier ist ein Überblick über einige der wichtigsten Vorteile von Hot Yoga.
Die wichtigsten Erkenntnisse
- Einstellung: beheizter Raum (29 bis 40 Grad Celsius)
- Zeit: 45 bis 90 Minuten für einen typischen Kurs
- Vorteile: bessere Beweglichkeit, Lungenkapazität, Knochenmasse, Kalorienverbrennung, Stimmung, Blutzuckerregulierung, Stressmanagement, Herzgesundheit, Hautgesundheit
- Geeignet für: fortgeschrittene Yogis oder aktiv Praktizierende, die sich bei Hitze wohlfühlen
1. Verbesserte Beweglichkeit
Warum das wichtig ist: Warme Muskeln ermöglichen eine tiefere Dehnung und einen größeren Bewegungsbereich der Gelenke, wodurch das Verletzungsrisiko sinkt.
Das Dehnen der Muskeln, wenn diese warm sind — so wie es im Hot Yoga der Fall ist — verbessert ihre Flexibilität und erhöht den Bewegungsumfang deiner Gelenke.
Im Rahmen einer Forschungs-Review vom Oktober 2025 in Sports Medicine-Open wurden 43 Studien zu den Auswirkungen von Hot Yoga analysiert und dabei festgestellt, dass regelmäßiges Hot Yoga mit mehreren Vorteilen einherging, einschließlich mit mehr Flexibilität. Es kann auch dazu beitragen, das Gleichgewicht, die Mobilität und die allgemeine funktionale Fitness zu verbessern, wie die Wissenschaftler ergänzten.
2. Höhere Knochenmasse
Warum das wichtig ist: Posen im Hot Yoga, die die Knochen positiv belasten, können dazu beitragen, die Knochenstärke und -dichte zu verbessern.
Die Knochendichte verringert sich beim Älterwerden ganz automatisch. Insbesondere stellt die Endocrine Society fest, dass die Menopause den Knochenschwund erheblich beschleunigt und das Risiko einer Osteoporose erhöht, wobei bis zu 20 % des Knochenschwunds über dem Alter von 60 auftreten.
Die Studie in Sports Medicine-Open ergab, dass Menschen, die regelmäßig Hot Yoga praktizierten, neben mehr Beweglichkeit auch eine verbesserte Knochendichte aufwiesen. Dies kann zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass bestimmte Posen eine vorteilhafte, gewichtstragende Belastung erzeugen, die ein Signal für die Knochen ist, mit der Zeit dichter und stärker zu werden.
3. Höhere Lungenkapazität
Warum das wichtig ist: Der yogische Fokus auf den Atem kann einen bemerkenswerten Einfluss auf die Lungenkapazität haben, was besonders wichtig ist, wenn du älter wirst.
Da sich Yoga auf Atemtechniken konzentriert, trainierst du deine Lungen darauf, mehr Luft halten zu können. Gleichmäßige, tiefe Atemzüge sorgen dafür, dass mehr Sauerstoff in deinen Blutkreislauf gelangt, deine Lunge gesund bleibt und deine Lungenkapazität, die meistens mit dem Alter abnimmt, höher wird.
Die American Lung Association erklärt, dass die Berücksichtigung von Atemtechniken beim Yoga auch für Menschen mit Lungenerkrankungen wie Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) von Vorteil sein kann.
4. Verbrennt Kalorien
Warum das wichtig ist: Die Intensität eines Hot-Yoga-Kurses führt dazu, dass dein Körper härter arbeitet als in einem herkömmlichen Yoga-Kurs, was die Kalorienverbrennung erhöhen kann.
In einer normalen Yogastunde werden je nach Intensität, Dauer und Körpergewicht zwischen 180 und 460 Kalorien verbrannt. Aber in einem heißen Studio schwitzt du viel mehr, was bedeutet, dass dein Körper härter arbeitet, um deine Körpertemperatur zu regulieren, und dein Herz mehr Blut zirkulieren lässt. Das bedeutet, dass du mehr Kalorien verbrennst als bei einer herkömmlichen, nicht beheizten Yogastunde.
Eine Studie im Mai 2020 im International Journal of Exercise Science, in der die Auswirkungen einer Hot-Yoga-Einheit im Vergleich zu Yoga bei Raumtemperatur beurteilt wurden, ergab, dass sich bei den beheizten Kursen der Kalorienverbrauch aufgrund der physiologischen Anpassungen, die sich bei den Teilnehmern aufgrund der Hitze einstellten, erhöhte.
5. Unterstützt bei der Besserung von Depressions- und Angstsymptomen
Warum das wichtig ist: Jede Art von Bewegung kann sich auf die Stimmung und die psychische Gesundheit auswirken. Hot Yoga ist da keine Ausnahme und bietet emotionale Unterstützung.
Sanfte, atembasierte Übungen wie Yoga können nicht nur körperlich die Lungengesundheit, sondern auch bei Stress und Angstzuständen unterstützen.
Sowohl Yoga als auch Meditation können laut Harvard Health dabei helfen, Symptome von Angstzuständen und Depressionen zu reduzieren. Zum Teil mag das daran liegen, dass Yoga das Gehirn auf wichtige Weise stärkt, was dem Gedächtnis, dem Aufmerksamkeitsvermögen, dem Bewusstsein, dem Denken und der Sprache zugute kommt – im Grunde bewirkt es, dass dein Gehirn in jeder Hinsicht effizienter arbeitet, einschließlich bei der Verarbeitung von Emotionen.
Eine im August 2019 im Journal of Alternative and Complementary and Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass ein achtwöchiger Hot-Yoga-Kurs bei Frauen mittleren Alters Depressionssymptome, einschließlich einer schlechten Lebensqualität und verminderter kognitiver Funktionen, verringerte.
Auch Menschen, die mit schweren depressiven Störungen zu kämpfen haben, können eine gewisse Linderung erfahren. Eine im März 2023 in Frontiers in Psychiatry veröffentlichte Studie ergab, dass sich die Symptome von Depressionen bei Menschen, die Yoga praktizierten, im Vergleich zur Kontrollgruppe besserten.
6. Reguliert den Blutzuckerspiegel
Warum das wichtig ist: Die Kontrolle des Blutzuckerspiegels ist für zahlreiche Körperfunktionen wichtig, und Yoga hat nachweislich eine positive Wirkung auf die Blutzuckerkontrolle.
Die Behandlung von Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 beinhaltet die Kontrolle von Blutzuckerspiegel, Blutdruck und Cholesterinspiegel. Der Stand der Forschung legt nahe, dass Yoga bei dieser Erkrankung eine wirksame Ergänzung zu medizinischen Behandlungsstrategien sein kann.
Laut der American Diabetes Association können Geist-Körper-Praktiken wie Yoga den Blutzucker genauso effektiv senken wie einige Diabetes-Medikamente. Die Organisation ergänzte, dass Yoga auch bei der Verbesserung von Schmerzsymptomen, der Verbesserung der Schlafqualität und der Förderung des Gewichtsmanagements helfen kann: All diese Elemente können einen Beitag dazu leisten, die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen durch den Diabetes zu senken.
7. Hilft bei der Stressbewältigung
Warum das wichtig ist: Aufgrund der Betonung der tiefen Atmung kann Hot Yoga dabei helfen, Stress abzubauen, wodurch sich die Allgemeingesundheit verbessert.
Die Auswirkungen von chronischem Stress auf den Körper können gar nicht unterschätzt werden. Die Cleveland Clinic stellte fest, dass eine fortgesetzte Aktivierung der Stressreaktion zu einer Abnutzung des Körpers führt. Diese Auswirkungen können ein geschwächtes Immunsystem, Muskelverspannungen, Brustschmerzen, Verdauungsprobleme, Bluthochdruck, Müdigkeit und viele andere Probleme beinhalten.
Yoga unterstützt dich darin, in dich zu gehen und ein Bewusstsein für die Faktoren zu entwickeln, die dir Stress bereiten. Wenn du regelmäßig Yoga machst, beginnst du zu verstehen, wie die Atemtechniken, die Ruhe und die Hitze des Raumes deinem Körper und deinem Geist helfen, sich zu entspannen.
In einer Studie vom Mai 2022 in Psychosocial Intervention wurden 290 Menschen, die noch nie zuvor Yoga praktiziert hatten, entweder einer Kontrollgruppe oder einer Yogagruppe zugeordnet, die auch sechs Wochen lang erhitzten Yoga-Sitzungen bestand. Die Personen, die Hot Yoga praktizierten, berichteten von Verbesserungen ihres allgemeinen Gesundheitszustands, der Lebenszufriedenheit und des Seelenfriedens sowie von einer geringeren Stresswahrnehmung.
8. Stärkt die Herzgesundheit
Warum das wichtig ist: Beim Hot Yoga kann die erhöhte Arbeit deines Herz-Kreislauf-Systems sowohl für die Lungen- als auch für die Herzfunktion eine Rolle spielen.
In einem heißen Raum Sport zu treiben, ist zweifellos eine körperliche Herausforderung. Herz, Lungen und Muskeln arbeiten stärker und kurbeln Atmung, Herzfrequenz und Stoffwechsel an.
Eine Studie in einer Ausgabe des International Journal of Yoga vom Mai 2021 ergab, dass chronische Hitzeexposition bei Hot Yoga kardiovaskuläre und zelluläre Anpassungen fördert, was bedeutet, dass sich das Herz an den Hitzestress anpasst und sich seine Funktion insgesamt verbessert.
9. Verbessert die Hautgesundheit
Warum das wichtig ist: Gesunde Haut ist die erste Verteidigungslinie des Körpers und schützt vor Bakterien, Viren, Umweltverschmutzung und anderen Bedrohungen. Daher ist die Stärkung der Haut durch Hot Yoga ein wichtiges Plus für deine Immunantwort.
Durch vermehrtes Schwitzen wird die Durchblutung verbessert. Sauerstoffreiches Blut gelangt zunehmend zu den Hautzellen, was dir nach dem Yoga ein strahlendes Aussehen verleiht. Darüber hinaus stärkt es die unersetzliche Barriere, die eine gesunde Haut darstellt. Laut der American Medical Association schützt gesunde Haut nicht nur vor äußeren Keimen und anderen Bedrohungen, sondern steuert auch den Feuchtigkeitsverlust und unterstützt bei der Regulierung der Körpertemperatur.
Wenn du beim Hot Yoga schwitzt – und die meisten Menschen schwitzen dabei ziemlich viel –, können dadurch Unreinheiten freigesetzt werden, die in der Haut eingeschlossen sein können, wie die American Dermatology Association feststellt. Solange du danach gründlich duschst, kann dies die Gesundheit deiner Haut fördern.
Der Einstieg in Hot Yoga
Falls du Interesse an Hot Yoga hast, kannst du es zunächst vielleicht am besten mit einer Einheit normalem Yoga versuchen. Frag in deinem Studio, ob Hot-Yoga-Kurse angeboten werden, die für Einsteiger:innen geeignet sind.
Einige Kurse nutzen die Hitze vom vorherigen Kurs und sind daher nicht so heiß wie normale beheizte Yogakurse, sodass die Temperaturen dann etwa zwischen 26 und 29 Grad Celsius liegen.
Wichtig ist, dass du es ausprobierst, damit du herausfindest, ob Hot Yoga das Richtige für dich ist oder du lieber bei unbeheizten Kursen bleibst.
Sicherheitstipps für Hot Yoga
Wie bei allen Workouts solltest du wissen, wie du sicher und verletzungsfrei bleibst. Hot Yoga kann für Einsteiger:innen überwältigend sein und die Luft kann sich stickig anfühlen. Daher ist es wichtig, sich langsam heranzutasten, dass man genau weiß, was zu tun ist, wenn man sich überhitzt oder erschöpft fühlt. Hier sind einige Tipps:
- Bleib hydratisiert: Trink Wasser vor, während und nach der Yogastunde.
- Hör auf deinen Körper: Du kannst die Stunde jederzeit verlassen, um frische Luft zu schnappen oder dich abzukühlen. Yogalehrer:innen möchten, dass du dich sicher und stark fühlst. Deswegen ist es erwünscht, dass du dir, wenn nötig, außerhalb des Raumes eine Pause gönnst.
- Sprich mit deinem Arzt oder deiner Ärztin, wenn du Vorerkrankungen hast: Falls du aufgrund von niedrigem Blutdruck häufiger in Ohnmacht fällst oder an einer Herzerkrankung leidest, sprich dich vorher unbedingt mit deinem Arzt oder deiner Ärztin ab. Das gleiche gilt bei einer Schwangerschaft.
FAQs
Was ist Hot Yoga und wie unterscheidet es sich von normalem Yoga?
Wie der Name schon sagt, findet Hot Yoga in einem beheizten Raum statt, der normalerweise zwischen 29 und 40 Grad Celsius Raumtemperatur aufweist. Reguläres Yoga wird bei normaler Raumtemperatur durchgeführt. Beide Yoga-Arten können jedoch die gleichen Posen und Sequenzen aufweisen.
Was sind die Hauptvorteile von Hot Yoga?
Vorteile einer erhitzten Yoga-Praxis sind verbesserte Beweglichkeit, Lungenkapazität, Knochenmasse, Kalorienverbrennung, Stimmung, Blutzuckerregulierung, Stressmanagement, Herz- und Hautgesundheit.
Ist Hot Yoga für Anfänger:innen oder Menschen mit gesundheitlichen Problemen sicher?
Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollten Anfänger:innen zuerst Hot Yoga in einem erwärmten Raum und nicht in einem Raum mit maximaler Temperatur machen, um sich an Bewegung in einer solchen Umgebung zu gewöhnen. Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten zuerst mit ihrem Arzt sprechen, da Hot Yoga bei bestimmten Erkrankungen und in der Schwangerschaft kontraindiziert ist.