WNBA-Spielerin Kayla McBride über die Bedeutung von geistiger Gesundheit für Athlet:innen

Für Kayla McBride war Basketball nie einfach nur ein Spiel. Es war eine Flucht vor den Traumata ihrer Kindheit und ihren anschließenden psychischen Problemen. Doch als der Sport während der Pandemie zum Stillstand kam, war sie gezwungen, sich der Frau hinter der Sportlerin zu stellen. In der letzten Folge unserer dreiteiligen Miniserie zum Thema "Mentale Gesundheit" nimmt uns die WNBA-Veteranin gemeinsam mit Moderatorin Jaclyn Byrer mit auf ihren Heilungsprozess, der mit der Entscheidung begann, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Kayla spricht offen über die Herausforderungen, die mit der eigenen Verletzlichkeit verbunden sind, und über die positiven Auswirkungen: eine engere Bindung zu ihrer Familie und eine glücklichere Beziehung zu ihrem Sport. Sie spricht auch darüber, wie es ihr geholfen hat, anderen – und sich selbst – zu zeigen, dass Athlet:innen mehr sind als eine Trikotnummer oder eine Statistik am Saisonende. Erfahre in dieser Podcastfolge, warum mentale Gesundheit in der Gesellschaft einen höheren Stellenwert einnehmen kann, wenn man sich öffnet und anderen die gleiche Möglichkeit gibt.