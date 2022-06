FM Broadcast präsentiert: We Are Born Ready

In Staffel 2 von FM Broadcast geht es noch mehr darum, die verschiedensten Menschen aus den unterschiedlichsten Gegenden der Welt zu feiern.

An diesem internationalen Frauentag präsentiert FM Broadcast We Are Born Ready: Eine Folge, die die unterschiedlichsten Frauen aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen feiert. Erlebe ein noch nie da gewesenes Gespräch zwischen Moderatorin und Rapperin Chika, WNBA-Spielerin A’ja Wilson, Profifußballerin Deyna Castellanos, Transgenderaktivistin Gia Parr und Journalistin Noor Tagouri. Diese fünf Wegbereiterinnen unterhalten sich darüber, was #BornReady wirklich bedeutet.