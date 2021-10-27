Yoga während der Schwangerschaft: Do's und Don'ts

Egal, ob deine Wahl auf pränatales, Vinyasa- oder Hatha-Yoga gefallen ist: Deine Ärztin oder dein Arzt sollte dir grünes Licht geben, bevor du deine neue Workout-Routine in Angriff nimmst. Auch wenn du bereits vor deiner Schwangerschaft regelmäßig Yoga praktiziert hast, kann es sinnvoll sein, dass du dich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt besprichst. Das gilt insbesondere dann, wenn es Komplikationen in der Schwangerschaft gibt.



Hot Yoga, das bei Raumtemperaturen zwischen 32 °C und 38 °C stattfindet, wird während der Schwangerschaft in der Regel nicht empfohlen. Es kann nicht nur zu einem Anstieg deiner Körpertemperatur führen, sondern auch zu Fetal Distress (bedeutet so viel wie "Fötus in Not"). Aus neuen Studien des American Council on Exercise geht jedoch hervor, dass Hot Yoga vermutlich keine negativen Auswirkungen auf Schwangerschaften ohne Komplikationen hat, wenn die werdende Mutter bereits vor der Schwangerschaft Hot Yoga praktiziert hat.



"Ich verweise Frauen immer an ihre Ärztin bzw. ihren Arzt", berichtet Love. "Frauen, die während ihrer Schwangerschaft Hot Yoga praktizieren, sollten mehr Wasser trinken. Zudem sollten sie sich im Klaren darüber sein, dass es für sie leichter ist als für das Baby, wieder 'abzukühlen'. Es geht darum, die eigenen Grenzen zu kennen und zu wissen, wann man sich zurücknehmen muss."



Kristoffer rät Schwangeren klar vom Hot Yoga ab und legt ihnen pränatales Yoga ans Herz. "Pränatales Yoga ist optimal, denn nicht alle Yoga-Lehrer:innen wissen, wie sie den besonderen Anforderungen einer Schwangerschaft gerecht werden", sagt sie. "Für alle Yoga-Anfängerinnen lohnt es sich, die Kursliste des Yogastudios genau unter die Lupe zu nehmen. Wie die verschiedenen Yogastile definiert werden, ist von Studio zu Studio unterschiedlich. Stichworte wie 'sanft' und 'entspannend' in der Beschreibung können auf passende Kurse hindeuten."