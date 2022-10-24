Die beste Workout-Matte von Nike – jetzt kaufen
Einkaufs-Guide
Workout-Matten sind wichtig für die Traktion und die Minderung der Belastung deiner Gelenke, bieten aber auch noch viele andere Vorteile.
Durch ihre besonderen Eigenschaften ist die Nike Mastery Matte, die beste Yoga-Matte von Nike, auch ideal für andere Arten von Training. Unter anderem bietet sie sicheren Halt auf dem Boden und mindert die Belastung der Gelenke.
Hier ein paar Argumente dafür, dass die Nike Mastery Matte optimal für alle Workouts ist, die du machen möchtest.
Mehr Dämpfung
Die Nike Mastery Matte hat eine 5 Millimeter dicke Dämpfungsschicht. Da die Matte nur 1,6 kg wiegt, kannst du sie leicht in deiner Sporttasche mitnehmen. Mit ihren zwei Metern ist sie auch länger als normale Yogamatten.
Mehr Traktion
Die Mastery Matte besteht aus Naturgummi und thermoplastischem Elastomer (TPE) und bietet damit viel Stabilität auch bei sehr intensiven Bewegungen. Durch ihre griffige Oberfläche haben deine Füße und Hände beim Workout sicheren Halt.
Außerdem ist ihr Material angenehm kühl und damit optimal für deine Push-ups, Reverse Lunges oder Schulterbrücken geeignet.
Text von Greg Presto
Häufig gestellte Fragen
Wie dick sollte meine Workout-Matte sein?
Es gibt verschiedene Stärken von sehr dünn (2 bis 3 Millimeter) bis sehr dick (6 Millimeter oder mehr). Für die meisten Workouts bieten Matten mit mittlerer Dicke die richtige Kombination aus Dämpfung und Rutschfestigkeit, damit deine Gelenke geschont werden und deine Füße sicheren Halt haben. Ideal ist eine Stärke von 4 bis 5 Millimetern.
Wie pflege ich meine Workout-Matte so, dass sie lange hält?
Wisch die Matte nach jedem Workout mit einem sauberen Tuch ab. Lass sie idealerweise trocknen, bevor du sie zusammenrollst. Wenn sie feucht bleibt, kann ein unangenehmer Geruch entstehen. Reinige die Matte mit mildem Spülmittel in Wasser in einer Sprühflasche.
Wie reinigst du eine Workout-Matte am besten?
Gib etwas mildes Spülmittel in Wasser. Füll diese Flüssigkeit in eine Sprühflasche und sprüh die Matte ein. Wisch sie mit einem sauberen Tuch ab. Lass sie trocknen, bevor du sie zusammenrollst.